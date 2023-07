/VIDEO/ Na sídlišti Březenecká odstartovaly práce na frekventované silnici, která vede přes několik chomutovských sídlišť. V kopci nad čerpací stanicí je kvůli tomu uzavřený pravý jízdní pruh ve směru na Písečnou a Jirkov.

Začaly opravy páteřní silnice přes chomutovská sídliště. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

„Jedná se o obnovu asfaltových krytů komunikací, stávajících zálivů nástupišť MHD a přechodových ostrůvků. Součástí díla bude taktéž příprava infrastruktury v podobě položení chrániček metropolitní sítě a nového veřejného osvětlení,“ sdělila mluvčí města Marie Heřmanová.

Práce na silnici začaly 13. července a pokračovat budou ve čtyřech etapách až do konce listopadu. Do 23. srpna má být hotová první etapa na Březenecké a do 20. září druhá. Poté se stavebníci přesunou do ulice Pod Strážištěm, které se budou také věnovat ve dvou fázích.

Město na tuto důležitou investiční akci vynaloží zhruba 25 milionů korun. V opravách dalších úseků této silnice chtějí pokračovat také v dalších letech.

Aktuálně je kvůli částečné uzavírce na Březenecké výluka na několika linkách městské hromadné dopravy. Linky číslo 301, 302, 340, 341, 350, 352 jsou ve směru na Jirkov odkloněné po třináctce přes zastávku U lávky a Zoopark.

Linka 312 v obou směrech jezdí přes ulici Blatenská a Moravská přes zastávky Zátiší, Severka a Moravská. Linky 351 a 353 jsou ve směru na Písečnou odkloněné přes ulici Lipská a po silnici I/13 přes zastávky Lipská I, U lávky a Zoopark.

Výluka potrvá do 23. srpna.