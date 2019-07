V ulicích Dlouhá, Souběžná a Sadová v Klášterci nad Ohří začaly tento týden opravy povrchů komunikací, chodníků a kolmých stání. Zároveň tu město připravuje novou stezku pro chodce a cyklisty za bytovými domy.

Práce si vyžádají omezení provozu. V ulici Dlouhá stavba, která v pondělí začala, potrvá do 30. září. V Souběžné ulici proběhnou opravy od 29. července do 31. října. V Sadové ulici se krumpáče do starého povrchu zakousnou 29. července a skončí se také 31. října.