Půl druhého roku. Tak dlouho bude nakonec blokovaný průjezd Riegrovou ulicí v Chomutově, kde město uzavřelo most v havarijním stavu. Už ho ubourávají, aby později navázali stavbou nové mostní konstrukce. Původně měl být most přes Chomutovku otevřený na jaře, práce se ale téměř o tři měsíce zdržely, průjezdný a průchozí tak má být od září.

Stavební ruch vládne na pomezí památkové zóny od května. „Bouráme úložné prahy a nosnou konstrukci, která na nich sedí,“ řekl k průběhu stavbyvedoucí Bronislav Kraus. „Je to pracné, protože je pod mostem vedení plynu a vodovod, které nejsou chráněné. Kus nosné konstrukce je pod římsou vynechaný,“ přiblížil, s jakými komplikacemi je potřeba se vypořádat. O to přesnější musí být práce devatenáctitunového bagru s bouracím kladivem, doplněná o ruční práce s kladivy a kompresory.

Prefabrikované nosníky, ze kterých bude sestavená nová mostní konstrukce, jsou už připravené na staveništi. Jsou předpjaté, takže výsledkem bude poměrně lehká stavba s menšími nároky na údržbu a životností mnoha desítek let.

„Na závěr přijde na řadu kompletní zařizování mostu: izolace, živičný povrch a zábradlí,“ dodal stavbyvedoucí. To má mít podobu původního historického zábradlí z roku 1820.

Obnova se protáhne

Podle prvotních předpokladů měl být most obnovený koncem května. „Plánovali jsme, že bude před prázdninami otevřený,“ uvedl náměstek primátora Davida Dinda (Nový sever).

„Ideální představa byla taková, že prefabrikované nosníky pojedou z výroby a rovnou se budou ukládat do místa, kam patří. Mělo to navazovat,“ dodal s tím, že za zpožděním stála přeložka kabelu energetiků. Demolice tak mohla začít až v květnu, pokračovat bude i v červnu, kdy na ni navážou montážní práce. Dodavatelem stavby je společnost N + N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice. Cena zakázky přesáhne 9 milionů korun, pokrytá bude plně z městské kasy.

Most v Riegrově ulici město nechalo uzavřít loni v březnu poté, co kontrola odhalila, že jsou některé části nosné mostní konstrukce narušené. Pro řidiče i pěší to znamená nepříjemnost. „Když jsem se potřeboval dostat z Beethovenovy ulice na soud, místo abych šel rovnou za nosem, musel jsem to vzít přes náměstí a další ulice,“ zmínil Tomáš Neužil. „Ne že by to byla nějaká strašná dálka, je to ale otrava. Mají to zavřené dlouho,“ dodal.

Přes most jezdívaly také spoje MHD a táhly se tu šňůry aut. „Jak to zavřeli, mezi třetí a čtvrtou odpoledne byly dopravní špunty na Palackého ulici,“ uvedla Lenka Pazderková. „Nevím, přijde mi, že si možná řidiči za ten rok zvykli a každý si našel svou únikovou cestu, kudy rychle do města a z něj. Mě stálo dost nervů, než jsem se naučila nové trasy do práce, pro děti, k zubaři, do obchodu a tak dále,“ doplnila.