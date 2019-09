Opravy, které si měly vyžádat 3,4 milionu korun, začaly už v květnu a hotovo mělo být do konce října. Původní termín se ale protáhne. Opravy ukázaly, že malá věž je v takovém stavu, že ji musí vystavět v podstatě znovu.

Nové osazení pak komplikuje nevyhovující stav nosných krovů a trámů, které by zátěž nemusely vydržet. Další opravy by si vyžádaly velké prostředky z obecní kasy. Tam ale rezervované pro tyto účely nejsou. Obec by proto chtěla zažádat o dotaci, která by zvýšené náklady pokryla. Prozatím zůstává místo po malé věži zakryté plachtou.

(mrlm)