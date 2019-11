Nejen na jaře, kdy se hlásí nová sezona. Práce v areálu Kamencového jezera probíhají i na podzim, ať už v oblasti běžné údržby nebo investic. Každým dnem se do jezera ponoří potápěči, aby opravili osm kompozitních mol, na hlavní pláži navíc přibyly nové herní prvky vyrobené z materiálu, který bez problémů přečká zimu.

„Kvůli zajištění bezpečnosti jsme si nechali zpracovat revizní zprávu, která měla zhodnotit celkový stav kompozitních mol, jejich nosných konstrukcí, roštů i žebříků,“ uvedla Věra Flašková, ředitelka zooparku, ke kterému organizačně patří i Kamencové jezero. „Opravy se budou týkat sedmi mol po obvodu jezera a stovky uprostřed, kde je potřeba dotáhnout problémové spoje a zafixovat pochozí pásy,“ doplnila. Jedná se o mola, která jsou na jezeře zhruba osm let. Opravená mají být do Vánoc za více než 300 tisíc korun. „V předstihu jsme pořídili také novou dětskou atrakci na hlavní pláž, jedná se o klouzačku a další prvky za přibližně dvě stě tisíc korun. Starší klouzačky přemístíme do kempu,“ nastínila ředitelka.

Do konce listopadu mají dorazit dva boxy po patnácti uzamykatelných schránkách, kam bude možné ukládat cennosti. „Za malý poplatek například deseti korun si tam člověk může schovat mobil, doklady nebo peníze, aby je nenechával na dece,“ nastínil vedoucí areálu Karel Ton. „Umístíme je co nejblíže k vodě na otvické a hlavní pláži a uvidíme, jak budou využívané. V sezoně po nich byla poptávka, ne každý má pronajatou kabinu,“ doplnil.

Změny se týkají také dvou slabých míst areálu, kterými byl pokladní a rezervační systém. „Řešili jsme výpadky pokladního systému, proto jsme ho upgradovali,“ uvedl vedoucí. „Zájemci o ubytování v chatkách si dosud museli rezervovat místa mailem nebo telefonicky, což ale odpadne, nově to půjde přes web jako v jiných areálech. Lidé uvidí chatku, termín, kdy je volná, a sami si ji zarezervují,“ dodal.

Chatek, kterých je u jezera 45, se týká také obnova. Dvě z nich jsou nové zcela, dalších pět šest bude mít obnovený interiér do začátku léta.

Práce finišují také na restauraci Dřevák, která byla roky zavřená. Původně měly skončit v září, nakonec to bude na konci listopadu. Z původní hospůdky zůstaly nosné konstrukce a zachovaný bude i původní vzhled, jinak je ale vše nové: střecha, topení, podlahy, zdi, elektroinstalace, kanalizace a vzduchotechnika. Přistavěná byla další část s moderním gastro provozem, zázemím a toaletami. Stavbaři pracují ještě na přístupové cestě, dotažená zatím není vzduchotechnika a revize elektroinstalace. Vybavení se bude řešit samostatně, kolaudace zázemí gastro provozu je plánovaná na únor. Obnova Dřeváku dosahuje 18,7 milionu korun z rozpočtu města.

Jezero letos přilákalo skoro sto tisíc návštěvníků. Je to o 25 tisíc více než před dvěma lety, kdy plavce omezovala výstavba nového mola.