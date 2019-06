V Jirkově je přes padesát míst, kde se na veřejnosti nesmí popíjet alkohol. Jinak si pijan vyslouží zájem strážníků a pokutu. Podle vedení města a městské policie to ale stále není dost, proto chtějí vypracovat nové znění vyhlášky, která by pokryla většinu města.

„Máme od veřejnosti spoustu stížností. Od paneláků a například od ulice U sauny jdou snad stále, lidem vadí různí opilí pobudové na lavičkách,“ uvedla místostarostka Dana Jurštaková (ODS). „Chceme to odbourat, proto přemýšlíme nad novou vyhláškou, do které bychom zahrnuli pokud možno celé město,“ potvrdila.

Mapa oblastí v Jirkově, kde platí zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti. Zdroj: Město Jirkov

Na nové verzi má pracovat nejen vedení města, ale také šéf jirkovských strážníků Martin Řehůřek, který má zájem na tom, aby jeho lidé získali větší pravomoci. „Každý den řešíme nějaký případ, kdy někdo popíjí na veřejném prostranství. Je to různé, jeden jsou dva až čtyři, další den nula. Největší problém je v okolí večerek, ale nejen tam,“ uvedl ředitel městské policie.

„Lidem to vadí. Dnes je alkohol povolený všude, vyhláška ho zakazuje jen na některých místech a my bychom to chtěli obráceně. Aby byl zakázaný všude a povoloval se jen v určitý čas a na určitých místech,“ dodal s tím, že jen pokuty a domluvy nepomáhají. Díky přísnějšímu předpisu by strážníci měli právo opilce vykazovat i z míst, kde na ně dnes „nedosáhnou“.

Svou zkušenost se sídlištními pijany má Andrea Svobodová, maminka dvou dětí. „Šli jsme ze školky a narazili na pána, který se povaloval na trávníku, něco blábolil, u sebe láhev rumu. Jen jsme přešli a přivrávoral k němu další takový,“ popsala ani ne dva týdny starý zážitek.

„Vysvětlete pak dětem, o co jde a chtějte po nich, aby zdravili, děkovali a chovali se slušně, když jiní se můžou opilí válet na ulici,“ dodala.

Příprava nového znění zabere městu měsíce, pak bude na ministerstvu, jestli ho posvětí. Jestliže projde i zastupitelstvem, zřejmě by vyhláška vešla v platnost v příštím roce.

Vyhlášku omezující alkohol na veřejnosti má Jirkov od roku 2008. Už tehdy do ní radnice zahrnula 45 míst, hlavně kolem škol, dětských hřišť, na všech zastávkách veřejné dopravy, v parcích a na hřbitově. Před dvěma lety k nim Jirkov přidal ještě dalších sedm míst.

Zákaz se týká všech nápojů, které obsahují více než půl procenta ethanolu, což znamená, že se do limitu vejde nanejvýš nealkoholický Birell se svými 0,5 procenty. Ovocná piva už jsou za hranicí.

Výjimky jsou povolené jen při konkrétních kulturních, společenských, prodejních a sportovních akcích. Jednou takovou výjimkou se zastupitelé zabývali i na květnovém zasedání zastupitelstva. Odsouhlasili ji pro Olejomlýnský park, kde se bude konat sochařské sympozium pod záštitou města.