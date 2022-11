Menší opěrná zeď, která je z betonových tvarovek a je blíže k silnici v ulici Vinohradská, se začala bortit před čtyřmi lety. „Že se zeď vyvaluje do silnice, bylo viditelné pouhým okem. My byli upozorněni veřejností a řidiči projíždějících autobusů a trolejbusů, že se měsíc od měsíce stále více vyklenuje,“ uvedl náměstek primátora David Dinda (Nový sever). Tehdy mělo město v úmyslu jednoduše postavit zeď novou. „V rámci projektových prací se ale přišlo na to, že vyklenutí zdi způsobilo to, jakým způsobem si nechal Kaufland založit vrchní opěrnou zeď, na které stojí parkoviště,” popsal náměstek.

Následně se mezi městem a Kauflandem rozhořel spor o to, kdo problém vyřeší a také zaplatí. Oba si nechaly vypracovat znalecké posudky. Z posudku města vyplývalo, že je chyba ve velké opěrné zdi obchodního domu, která je špatně založená a tlačí na terén nad druhou zdí. Podle posudku řetězce byl naopak problém na straně města, jehož zeď neudržela svah. Protože akutně hrozilo, že se stěna vyvalí na vozovku, město ji provizorně zajistilo. Nechalo podél ní položit betonová svodidla a prostor mezi nimi vyplnit hrubým drceným kamenivem. Náklady přesáhly milion korun.

Následně se obě strany domluvily na třetím nezávislém posudku, který vypracovali odborníci z Akademie věd ČR. Předem si řekly, že výsledek budou respektovat. Posudek dal za pravdu městu, poté se ale Kaufland na téměř dva roky odmlčel. Teprve před několika dny se u opěrné zdi Kauflandu objevili stavebníci a cedule se sdělením o probíhajících stavebních pracích.

Mluvčí Kauflandu sdělila, že společnost aktuálně vede intenzivní jednání se zástupci města s cílem najít společné řešení. Ta se týkají úředníků, nikoli politické reprezentace. Údajně připravují návrh technického řešení, který by se vztahoval nejen k velké opěrné zdi, ale také k menší městské. Současně je v běhu soudní žaloba, kterou Chomutov podal na Kaufland kvůli nákladům vynaloženým na provizorní zajištění.