Ondrášek je čtyřletý chlapec z Kadaně s těžkou centrální hypotonií, která mu komplikuje každodenní život. Rodina se snaží zajistit mu co nejlepší podmínky pro rehabilitaci. Současné bydlení ve druhém patře bez výtahu je ale nevyhovující. Proto rodina chlapce žádá o pomoc. Peníze ze sbírky na Donio budou použity na splácení hypotéky na bezbariérové bydlení, pořízení auta s rampou a financování náročných rehabilitací, které Ondráškovi a jeho rodině usnadní život.

Centrální Hypotonie Centrální hypotonie je projevem narušené funkce mozku. Jedná se o neurologickou poruchu, která se projevuje pomalejším motorickým vývojem, poruchou dýchání, polykání a nízkým svalovým napětím. Děti s hypotonií jsou jako hadrové panenky.

Čtyřletý Ondrášek je usměvavý chlapeček, který i přes své zdravotní komplikace neví, co je špatná nálada. Svůj pozitivní přístup k životu zřejmě zdědil po svých rodičích. Ti by pro něj obětovali život.

Už po porodu, který proběhl bez komplikací, měli doktoři podezření na hypotonii. A tak Ondráškovi a jeho mamince začal koloběh vyšetření a beznaděje, co s chlapcem bude. Po různých vyšetřeních, které Ondrášek absolvoval, se těžká centrální hypotonie potvrdila. Chlapeček má mezi oběma hemisférami nedovyvinuté nervové centrum, a proto je jeho psychomotorický vývoj opožděný. Rodina ale stále čeká na výsledky dalších vyšetření.

„Slyší a rozumí. Sám ale nesedí, nechodí, nemluví a celkově je jako hadrový panáček. Díky intenzivním rehabilitacím začíná být Ondrášek pevnější a zvládne už sníst i menší měkké kousky,“ řekla maminka Pavla Armstarková. Nejvíce mu pomáhá být v kontaktu se zvířaty, především koňmi. Dále pak plavání, neurorehabilitace, Vojtova metoda, ergoterapie a delfinoterapie.

Sami to už nezvládneme, říká rodina

Hlavním problémem je nevyhovující bydlení v malém bytě ve druhém patře bez výtahu. Protože chlapec nechodí, musí ho rodiče vynášet do schodů. To bude v následujících letech, kdy Ondrášek vyroste, mnohem těžší. Navíc se v bytě 2+kk, který rodina obývá, nedají nainstalovat rehabilitační pomůcky. Ty jsou pro chlapcův vývoj nejdůležitější.

„Naším cílem je vytvořit synovi bezbariérové bydlení, kde bude i potřebný prostor na cvičení,“ upřesnila maminka Pavla a pokračovala: „Snažíme se být ve velké míře finančně soběstační. Bohužel pomůcky a terapie, které nejsou hrazeny pojišťovnou, je pro nás náročné poplatit. Peníze se snažíme získat především prodejem vlastních výrobků a pomáhá nám rodina a blízcí přátelé. Na zaplacení všeho to ale bohužel nestačí.“

A právě proto se rodina Armstarkových rozhodla využít služeb platformy Donio a potřebné peníze zkusit vybrat za pomoci lidí. Cílová částka, kterou potřebují, je 4,5 milionu korun. V současné době mají vybráno přes 55 tisíc korun.

Potřebné finance rodině pomohou se splácením hypotéky na bezbariérové bydlení, pořízením staršího auto s rampou a zaplacením náročných rehabilitačních pobytů a pomůcek. „Nechceme nic, co nepotřebujeme. Ať už bydlení, auto nebo rehabilitace, vše máme doporučené lékařem. Navíc by to Ondráškovi i nám usnadnilo život s jeho nemocí. Za jakoukoliv pomoc budeme vděční,“ uzavřela maminka.

