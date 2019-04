Důležité téma vzdělávání a následného uplatnění na trhu práce probírají dnes, ve středu 3. dubna, hosté dalšího Setkání s hejtmanem. Moderovanou debatu, pořádanou Deníkem, můžete sledovat on-line v tomto článku. Dočtete se o ní také ve čtvrtečním vydání tištěného Deníku.

Kromě hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka přijali pozvání i další hosté. K tématu mají co říci zástupci krajského úřadu, zástupci škol ze Štětí, Ústí, Teplic i rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Martin Balej. Nechybějí ani zaměstnavatelé.

12.31 - Ne úplně dobrou pověst Ústí nad Labem vnímá tamní primátor Petr Nedvědický. „Toto krajské město je velmi stigmatizováno, je to dáno složením obyvatelstva. Přesto se ptáme, proč ve městě dochází k úbytku obyvatel. Hledáme cesty, jak stabilizovat a zvyšovat jejich počet. Považujeme za zásadní zlepšit jeho jméno," řekl primátor. Ústecká univerzita podle Nedvědického pomáhá městu v mnoha oblastech, jednou z nich jsou i kvalifikovaní sociální pedagogové, kteří pomáhají v rodinách. "Dnes tady v kraji žijí rodiny, které už druhou generaci nepracují. My jsme povinni dát jejich dětem šanci, rodiče už nezachráníme," dodal Nedvědický.



12.26 - „Ústecký kraj je někdy zobrazován negativně, to vytváří podhoubí k tomu, že potom lidi vnímají kraj negativně. Přitom se tady změnilo strašně moc věcí, jsou tady krásné věci jako příroda, lesy, úžasné jezero Milada, což bude centrum rekreace do budoucna, a spoustu dalších," přidal do společné debaty Zdeněk Pešek, ředitel Střední školy obchodu a služeb v Teplicích. "Dnešnímu odbornému školství chybí, že žáci na střední školu přicházejí a nejsou hned použitelní v praxi. Základní nezbytnou podmínkou je také navýšení platů pro učitele, aby konečně byla jejich prestiž navýšena. A poslední, smutnější věc. Setkal jsem se s tím, kdy si přišli stěžovat na nás rodiče, že jejich dítě nebude chodit na praxi, protože by přišli o sociální dávky. Tady je systémově něco špatně,“ podotkl Pešek.

12.23 - Stálou poptávku po zaměstnancích potvrdil Pavel Němeček z firmy Omexom. „Naše společnost se zabývá tradiční činností v energetice, máme tři střediska v Ústeckém kraji a zaměstnance hledáme neustále. Oslovujeme tedy školy, abychom si začali studenty vychovávat. Nabízíme jim letní brigády, stáže ve firmě, aby si prošli všechna místa, a to jak od montážní, tak po projekční část," řekl Němeček.

12.20 - Aktivní přístup už k dětem na základních školách a jejich rodičům prezentovala manažerka pro lidské zdroje Lucie Vostatková z firmy Bilfinger Industrial Services Czech. „S magistrátem v Mostě jsme rozjeli exkurze pro základní školy. Důležité je přesvědčit rodiče, že jsou technické obory důležité a proč dělat obráběče ve špinavé dílně. Už proto chodíme i na třídní schůzky. Na školách máme prezentace a snažíme se je nalákat. Snažíme se je učit v Unipetrolu všem manuálním činnostem, dohlížejí na ně patroni. Dáváme jim stravné i příspěvek na dopravu. Patroni je známkují, připravují je současně na závěrečnou zkoušku. Museli jsme ale například zavést studijní průměr a docházku,“ doplnila Vostatková.



12.12 - V podobném duchu vystoupil i Vítězslav Štefl z ústecké střední průmyslové školy stavební a technické. Předeslal, že spolupracují s více než stovkou zaměstnavatelů. „Naše absolventy vyvažují zlatem. Jeden žák za ty tři roky stojí firmu zhruba 70 tisíc korun. Dodáváme jim desítky studentů. Absolvent technického oboru si vydělá víc než učitel, dokonce i třeba takový absolvent v oboru zedník, kterého u nás podporuje firma Metrostav. Existuje 29 základních profesních skupin, do dalších let bude potřeba hlavně stavařů a techniků a absolventů v oborech elektro, auto a kovo. V té top 10 jsou i pedagogičtí pracovníci, kteří v Ústeckém kraji budou chybět," varoval Štefl. "Neexistuje den, kdy by nám nevolaly firmy, že by potřebovaly zedníka. Ze všech krajů se nejvíce buduje právě v našem kraji,“ dodal.



12.09 - Více šikovných rukou na pracovním trhu by uvítal Bronislav Převrátil z děčínské firmy Chart Ferox. „Chybí praktické vzdělávání u učňáků. Měli bychom být aktivnější. Lidské ruce ničím nenahradíte. Daří se nám dobře spolupracovat také se zahraničními univerzitami, s bratislavskou technikou i Lomonosovou univerzitou v Rusku. Ta je špičková a pro Rusy jsme atraktivní, zpravidla u nás končí ženy. Nechceme ale úplně brát lidi z dovozu, nejsme montovna, máme vlastní výzkum, obchod, investice, a nechceme si krátkodobě vykrývat kapacity z ciziny. Průměrný věk u nás ve firmě je 25 let. U vysokého top školství se nám praktické vzdělávání daří, ale musíme to projet celým řetězcem vzdělávání,“ míní Převrátil.

12.01 - Slovo si vzal další zástupce škol, ředitel ústecké průmyslovky Jaroslav Mareš. „Dnes bych mohl mít třikrát tolik technických pracovníků a firmy by je pobraly. Technické obory táhnou a je potřeba se na děti zaměřit už ve školce a vést je k dobrému vztahu ke kraji. Stejně tak je potřeba, aby média ukazovala kraj pozitivně. To co o nás dává ČT je katastrofa a velmi mě to mrzí,“ uvedl Mareš.

11.57 - Michaela Prošková z firmy Mondi Štětí se podělila o vlastní zkušenosti se zaměstnanci a jejich zapojením i po dosažení důchodového věku. „Jsme hrdí na to, že máme zaměstnance, kteří u nás pracují 50 let. Jsou u nás celé generace a rodiny. Když odcházejí do důchodu, využíváme je pro spolupráci dál. Málokdo chce do důchodu, takže z nich děláme mentory. Pomáhají nám vzdělávat novou generaci. Pro nový školní rok u nás otevřeme nové chemické laboratoře, protože jsme zjistili, že děti nemají na základních školách chemické laboratoře a když potom přijdou k nám do papírny, tak jsou ztracené. Je tam obrovské riziko, děti si neuvědomují, co je to kyselina, ani riziko, když otevřou špatný ventil,“ popsala.

11.50 - "Před dvěma lety jsme podnikli poměrně razantní změny, z IROPu jsme zrenovali zázemí pro obalovou techniku. Snažíme se učit technické obory a kvalitně. Jsme schopni předvést našim žákům vše, co výrobní proces obnáší. Od teorie až po produkt. Obalová technika není výroba krabiček, jak si lidé myslí. Je to klíčová věc pro průmysl. Kromě toho bych rád zmínil spolupráci s podnikatelským sektorem, abychom jako školy poskytovali takové studenty, kteří budou na trhu práce dobře uplatnitelní," dodal ředitel štětské školy Konvalinka.

11.44 - Ředitel Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy Štětí Jiří Konvalinka připomněl, že jeho škola usiluje o zajímavou nabídku pro uchazeče o studium. „Vrátí se to firmám i regionu. S Labe arénou spolupracujeme už zhruba dva roky a budeme tedy koncipovat nový obor, třídu mladých lidí, sportovců, kteří by nosnou pedagogickou část absolvovali u nás a sportovní část v Labe aréně a dalších přidružených místech. V posledních letech hodnotím spolupráci jak s podnikateli, tak firmami, městem i krajem na velice dobré úrovni," řekl.

11.32 - Nadace Unipetrol funguje rok a půl a celkem rozdělila školám a žákům osm milionů korun.

11.24 - S Petrem Šmídem souhlasí i ředitelka Nadace Unipetrol Julie Růžičková. „Je potřeba se vrátit k selskému rozumu. Tolik věcí je postaveno vzhůru nohama, ale už skončila doba, kdy každé spolky jednaly individuálně, teď je touha po spolupráci. Co školství za ta léta neprospělo, byl prostor, který se dostával mimoškolním expertům, kteří ale o vzdělávání vůbec nic nevědí a učit neumí,“ uvedla. Co se týká podpory studentů, jenom stipendijní program podle ní nestačí. „Vedle stipendijního programu se snažíme pokrývat také projekty pro ZŠ, SŠ i vysokoškolské studenty. A dokonce jsme rozšířili i spolupráci s HC Verva. Neplatí rovnice, že ten, kdo dělá sport, je hloupý. I mezi kluky, kteří se věnují sportu, se najde mnoho šikovných dětí,“ zdůraznila Růžičková.



10.59 - Náměstek hejtmana pro školství Petr Šmíd upozornil na problémy týkající se vzdělávání. „Ústecký kraj je na chvostu ve všech směrech v otázkách vzdělávání včetně úspěšnosti při maturitních zkouškách. Necitlivě se v minulosti slučovaly školy. Když má škola mnoho oborů, nemůže je kvalitně zabezpečovat. Školy měly svou tvář, sloučením došlo k tomu, že se všechno zbortilo. První věc, co jsme jako kraj udělali, oslovili jsme firmy. Bohužel tam nedošlo k nějakému většímu jejich zájmu. S významnými řediteli páteřních škol jsme tak uspořádali skupinu, kde jsme hodnotili vzdělávání v jednotlivých okresech a došli jsme k tomu, že je nutné redukovat počty oborů vzdělávání. Současný systém financování, kdy ředitelé svádějí konkurenční boj o žáka, je také špatný. Musíme školám dát takové obory vzdělávání, aby v nich žáci našli uplatnění,“ vypočítal Šmíd.



10.55 - „Je také připravený projekt výstavby fakulty přímo v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí, kde by měla vyrůst nová budova a budeme mít ke studentům ještě blíže. Máme platné stavební povolení, máme hotový projekt, dodavatele stavby bychom měli vybírat ještě během roku 2020, 2021 dostavět a kolaudovat,“ doplnil rektor Martin Balej.

10.50 - Zástupce Krajské zdravotní Ilja Boráň vyzdvihl spolupráci se školami. „Rozvíjíme spolupráci se středními školami i s fakultou zdravotnických studií. Umožňujeme všem studentů výkon odborné praxe v nemocnicích, poskytujeme jim materiální vybavení, možnost letních brigád, abychom jim umožnili poznat KZ jako dobrého zaměstnavatele. Už více než deset let funguje také náš stipendijní program,“ uvedl Boráň.

10.30 - Slova se ujal rektor ústecké univerzity Martin Balej. Zmínil, že každý rok na UJEP absolvuje zhruba dva tisíce lidí. „Zhruba polovina odchází z kraje pryč. Jsou fakulty, kde se na ně hlásí uchazeči z celé ČR, napříč okresy. A jsou obory, které jsou soustředěné do kraje, třeba učitelství nebo zdravotnické obory. Z celé republiky jsou umělecké obory nebo jsou to specifické obory typu nanotechnologií, doktorské obory, které jsou jedinečné u nás. Každý obor a fakulta to mají jinak. Zjišťoval jsem si, jak je to s absolventy zdravotnických oborů, kolik jich odchází a zůstává. Je tam velký odliv, ale například podmínky práce všeobecné sestry jsou trochu jiné, za hranicemi je náročnost vysoká, a proto velký odliv za hranice nezaznemanáváme. Souvisí s tím i to, že dnešní generace není naplno rozhodnuta na začátku, že bude na konci dělat to, co studuje, že tady bude bydlet. Jsme vděčni za spolupráci s krajem, je mezi univerzitami jedinečná, částka 10 milionů ročně není obvyklá mezi kraji. Míříme ji do oborů, kde to cítíme, zdravotnické, technické a doktorandské, máme pro ně vyšší stipendium než Masarykova univerzita. Aby tady mladí lidé zůstali, musíme získávat dobré jméno a vést naše instituce jak nejlépe umíme. Dobré jméno kraje se totiž bude skládat právě z dobrých jmen institucí,“ uvedl rektor.

10.24 - Druhou otázkou moderátora na hejtmana bylo, proč by zůstal v Ústeckém kraji. „Jsem z kraje pod Orlickými horami. Zůstal jsem tady po vojně, celou dobu žiji v Bílině, i když jsem měl možnost se přestěhovat. Mám Bílinu rád a čtyřicet let žiji na sídlišti. Když mi pak v rámci sociálních věcí pracovníci z ministerstva, kteří možná neopustili hranice Prahy, vysvětlují, jak je problém žít s problémovými lidmi na sídlišti, tak se musím usmívat. Mám dva syny, jsem rád, že aspoň jeden vystudoval v Plzni a žije v Mostě. Druhý vystudoval v Ostravě a žije v Praze. Ale rád se sem vracel,“ odpověděl Oldřich Bubeníček.

10.18 - Na úvod položil šéfredaktor Vladimír Mayer dvě anketní otázky hejtmanovi Oldřichovi Bubeníčkovi. "Co by přimělo mladou generaci, aby se v Ústeckém kraji vzdělávala a pak zde žila a pracovala? A co pro to kraj dělá?"

„Kdybychom věděli, jak to udělat, tak tady nemusíme sedět. ČR je tak malá a tak dostupná, že dnes pro mladé se odstěhovat někam sto kilometrů není žádný problém, a pak nám kolikrát zmizí. Velkou roli může sehrát rodina, jak se s nimi pracuje od mala. Protože pokud se jim rodiče věnují, jezdí s nimi po zámcích, hradech, přírodě, v tu chvíli v těch dětech už něco zůstává, mladým lidem se pak zdá přirozené, že by v tom kraji měli žít i nadále. Problém s tím, že v kraji nejsou pracovní místa, nehrozí. Jedna firma vedle druhé přijímá. Bohužel pak dochází k přeplácení. Máme tady společnosti, které jsou opravdu špičkové, mladý člověk, když vystuduje a chce se realizovat, tak v kraji možnosti má. Pokud to bude lékař, nebo někdo ze zdravotnictví, tak v Krajské zdravotní má možnosti. Naše školy, které zřizuje Ústecký kraj, jsou moderní, prošly rozsáhlými rekonstrukcemi. Vážíme si, že tady máme naši univerzitu. Studují tam tisíce mladých lidí a já mám vždycky radost, když vystudují, a pak tady pracují,“ řekl hejtman Bubeníček kromě jiného.

10.06 - Po vzájemném přivítání začíná debata.

9.50 - Hosté přicházejí. Prvním, který na diskusi Deníku dorazil, je primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický. Zahájení je naplánováno na 10. hodinu.



9.44 - Role moderátora se dnes chopí Vladimír Mayer, šéfredaktor severočeských regionálních Deníků.

9.41 – Kromě hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka jsou hosty za Krajský úřad Ústeckého kraje Petr Šmíd, náměstek pro školství, mládež a sport, Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Martin Málek, finanční manažer projektů, a Jana Kuszniruková, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů.

Jako zástupci škol zasedli ke kulatému stolu Martin Balej, rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L., Jiří Konvalinka, ředitel VOŠ obalové techniky a Střední školy Štětí, Jaroslav Mareš, ředitel Střední průmyslové školy Ústí n. L., Zdeněk Pešek, ředitel Střední školy obchodu a služeb Teplice, a Vítězslav Štefl, ředitel Střední průmyslové školy stavební, Střední odborné školy stavební a technické Ústí nad Labem.

Zaměstnavatele na setkání reprezentují Ilja Boráň, vedoucí Analytického oddělení personalistiky a mezd Krajské zdravotní, Pavel Němeček a Marcela Šmídová z firmy Omexom, působící v oblasti energetiky, Lucie Vostatková, manažerka pro lidské zdroje firmy Bilfinger Industrial Services Czech, Julie Růžičková, ředitelka Nadace Unipetrol, Bronislav Převrátil, ředitel Chart Ferox, děčínského výrobce kryogenních zařízení, a Michaela Prošková, manažerka komunikace papíren Mondi Štětí.

Jako host se akce účastní také ústecký primátor Petr Nedvědický.

9.33 – Náplní dnešního setkání bude debata o podpoře a motivaci pro ty, kteří na severu Čech studují a budou hledat uplatnění. Právě v tom může hrát klíčovou roli vzájemná spolupráce kraje, škol a zaměstnavatelů. Řeč bude i o projektech pro vzdělávání, práci a život v regionu.

9.30 - Dobré dopoledne, vítáme vás u on-line přenosu z moderované debaty Setkání s hejtmanem, která za malou chvíli začne v Ústí nad Labem. Pořádá ji regionální Deník v rámci projektu Deník s vámi.