Ústecký kraj má více než 20 tisíc nezaměstnaných, proč tedy musíme vozit dělníky ze zahraničí? To je jedna z hlavních otázek, o které jsme diskutovali se starostou Kadaně Jiřím Kulhánkem.

Debatu moderovala šéfredaktorka Chomutovského deníku Miroslava Šebestová. K tématu měli kromě starosty co říci i další zástupci kadaňské radnice, ministerstva práce a sociálních věcí či krajského úřadu. O cenné poznatky přímo z praxe se podělili zástupci významných zaměstnavatelů v regionu.

12.43 - Reaguje Vlastislav Burian z Toyoda Gosei Czech: "Jsme v první řadě česká firma, máme odbory. Jak to bude, to budou rozhodovat různé faktory. Protože na cizince po třech letech zaměstnání nemůžeme pohlížet jinak než na českého zaměstnance,“ poznamenává Burian. Připouští ale, že náklady na zaměstnance by rozhodující faktor být mohl.

12.42 - Slovo si bere místostarosta Kadaně Jan Losenický: "Cizinec stojí zaměstnavatele více než ten český. Kdo ale půjde první, když dojde na propad ekonomiky a budete muset propouštět?“ ptá se místostarosta města

Průmyslová zóna Verne v Klášterci nad Ohří. Tady sídlí firmy Benteler i Toyoda Gosei Czech, jejichž zástupci se dnešního setkání zúčastnili. Foto: Benteler

12.38 - Anna Dumont seznamuje účastníky s plány ministerstva práce a sociálních věcí. Budou tři programy, které pravděpodobně schválí vláda na podporu zaměstnávání cizinců. Ten první je program Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec třeba pro manažery a vedoucí pracovníky, klíčový vědecký personál - například pro lékaře, kteří by měli dostávat rychleji povolení k pobytu. A třetí program kvalifikovaný zaměstnanec,“ vyjmenovává Dumont. Třetí program by měl zjednodušit zaměstnávání cizinců například i pro náhlé události, třeba na odklízení následků kůrovcové kalamity.

12.34 - Vlastislav Burian z firmy Toyoda mluví o integraci cizinců. U Ukrajinců si pochvaluje jejich snahu naučit se český jazyk, během několika měsíců to zvládají. Malou ochotu učit se česky vidí u vietnamských a dalších asijských zaměstnanců.

12.25 - Radní Kadaně Jan Vaic vidí problém i v tom, že lidi bez návyků na práci nemotivuje výdělek, který firmy nabízejí. "Je to málo a nelegální práce se jim vyplatí víc. Nás by to ani nenapadlo, my pracovní návyky máme. Je ale dvacet tisíc hrubého do práce nedostane,“ myslí si Vaic.

12.16 - „Pamatuji si dobu, kdy na jednu referentku bylo 900 lidí, které musela během měsíce zpracovat. Dnes je to přibližně 250. Pořád je to ale samozřejmě hodně. Když jsou lidé nezaměstnatelní, často pro to dělají všechno. Dorazí na něj, protože jim hrozí sankce. Ale třeba pod vlivem alkoholu a podobně," říká Marie Blažková z krajského úřadu. Také připomíná, že tyto skupiny lidí nemají v budoucnu nárok na důchod. A budou vyžadovat další způsob podpory, která stát zatíží.

12.14 - Podle Anny Dumont je to výsledkem politiky vlády snižovat výdaje na státní správu. „Všichni ale chápeme, jak je to náročné zaměstnání. Že jsou lidé z úřadu práce pod velkým tlakem,“ myslí si Dumont. Podle starosty Jiřího Kulhánka bývá zvykem, že na úřadě práce zasahují často strážníci. „Další problém jsou posudkoví lékaři, kteří potenciální zaměstnance na dávky posílají,“ doplňuje Kulhánek.

12.13 - Starosta Jiří Kulhánek se zajímá o fungování úřadu práce. "Za pana ministra Drábka se snižovaly stavy zaměstnanců úřadu práce. Teď se snižují zase a nás by zajímalo proč, když jsou ty úřady přetížené?"

12.05 - „Problém jsou exekuce. Jak je ale možné, že firmy, které poskytují půjčky, stále existují? To by se mělo zakázat!" pokračuje kadaňský radní Michal Voltr. "Spolupráce s městem je pro zaměstnávání cizinců klíčová. Abychom je naučili kulturní zvyklosti, aby se z naší společnosti nevyčleňovali. Kadaň pořádá Den cizinců, zaměstnanci z Nepálu se účastní závodů dračích lodí a dalších sportovních klání, měli i výstavu.

12.03 - Radní Michal Voltr si bere slovo a začíná zostra. "Naše úřady práce jsou přeplněné uchazeči, zaměstnanců je nedostatek. A to je ale problém ministerstva práce a sociálních věcí. Stejně jako systém vyplácení dávek. Když není aktivita zespoda, z měst, tak se nic neděje. Stejně nejedná i krajský úřad,“ apeluje na zástupkyni MPSV.

11.56 - Jiří Mladý předčítá ze statistiky úspěšnosti studentů a podotýká, že je velmi podobná problémům zaměstnavatelů. „Od září do dubna naši školu opustilo 180 studentů, patnáct procent žáků. Spočívá to v žácích, jejichž rodiče jsou na sociálních dávkách, na úřadu práce či jejichž rodiče nikdy nepracovali. Nemají žádný předobraz. S každým žákem i rodiči jednáme, spolupráce s nimi je ale složitá. Argumentují tím, že žákům se do zaměstnání nechce vstávat a podobně. Nic s tím ale nedělají."

11.55 - Podle ředitele Mladého se cizinci hlásí i na jeho střední školu. Hlásí se i lidé ze zemí třetího světa. "Jejich přijetí je ale podmíněno znalostí jazyka, povolení k pobytu a další administrativou. Jazyk je velký problém, hlásí se i třeba Mongolci, kteří český jazyk neovládají," říká.



11.50 - Jiří Mladý ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov přidal další pohled na problematiku zaměstnanosti. "Vyučujeme žáky především v klasických učebních oborech, maturitní máme tři. Podle informací z úřadu práce zjišťujeme, kolik jich na něm skončí. Zatím je to úplné minimum. Byť nezjistíme, zda dělá svůj výuční obor nebo jinou práci. Spolupráce se zaměstnavateli v regionu je pro nás klíčová. Každý žák má u nás příležitost absolvovat část odborného výcviku přímo ve firmě. Strojírenské firmy, logistické, obchodní. Zájem je i ve firmách. V průběhu třetího ročníku už jsou rozebraní a mají jisté místo. Firmy se zajímají o žáky v průběhu prvního i druhého ročníku a systematicky si je připravují pro zaměstnání," vysvětlil Mladý.

11.42 - Podle Marie Blažkové v kraji pracuje 5000 zdravotně postižených zaměstnanců.

11.41 - Problém s neustálým obměňováním pracovníků vyzdvihla i Marie Blažková z Krajského úřadu Ústeckého kraje. "Cizinců zaměstnává kraj 25 tisíc. Problém opravdu je to, že lidé v zaměstnávání nezůstávají. Naše generace byla naučená, že práce je na prvním místě. Dnešní generace to takto už nemá a zaměstnavatelé se tomu často přizpůsobují. Bují i šedá ekonomika. Jsou lidé, kteří ráno na půl šestou nevstanou do práce v průmyslové zóně. Ale nemají problém nastoupit do dodávky a nechat se odvést do práce načerno do Německa," přidala do debaty.

11.33 - Problémem je podle účastníků besedy i to, že zahraniční zaměstnanci sem jezdí bez rodin. Častěji pak zaměstnání opouštějí nebo jezdí jen na turnusy a neustále se mění.

Setkání se starostou Kadaně a dalšími hosty. Foto: Deník/Karel Pech

11.32 - "Chomutovský okres má nejvíce zaměstnanců ze zahraničí z celého Ústeckého kraje. Jsme na vrcholu náboru cizinců. 588 tisíc legálních zaměstnanců z ciziny pracuje v České republice (nejsou zahrnutí OSVČ, zaměstnanci pracující nelegálně). Chomutov zaměstnává 5830 cizinců. Žen je z toho třetina," vypočítala Anna Dumont, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

11.29 - Podobný pohled na věc má Ondřej Vodička z firmy Benteler automotive Klášterec. "Naše vize byla, že budeme zaměstnávat pouze české lidi. Ale trh vzrostl, požadavky na lidi se zvyšovaly. Dnes potřebujeme pět set lidí, padesát z nich je z Ukrajiny a zaměstnáváme je na tři měsíce. Za další tři měsíce se vymění. Bez zaměstnanců z Ukrajiny bychom dostatek lidí neměli. Lidé z úřadu práce už neprocházejí vstupními pohovory. Pokud už nastoupí, během tří dnů, po všech vstupních procedurách, odcházejí."

11.24 - Vlastislav Burian pokračuje: "Mít české zaměstnance by bylo mnohem jednodušší, levnější. Bohužel lidé na trhu momentálně nejsou nebo jsou uchazeči dlouhodobě nezaměstnaní, kteří mají nulový zájem práci si udržet. Dnes se zaměstnanec ze dne na den sebere a odejde. Bavíme se o desítkách lidí měsíčně, kteří takto firmami protečou. Proto jsou cizinci výhodnější. V současné době má největší zastoupení nepálská komunita a spolupráce je vynikající, v porovnání s tím, co je na trhu, je to velký rozdíl."

11.17 - Vlastislav Burian, Toyoda Gosei Czech: "Na českém trhu působíme 18 let, jsme jedni z prvních ze zóny Verne. Aktuálně máme čtyři haly a tisíc pět set zaměstnanců. Důvodem proč jsme přivezli cizince je růst naší firmy. V lokálu nejsme lidi schopní v lokálu sehnat. Nejsou tu, nebo tu práci nechtějí. Naše mzdy neustále rostou, zahraniční dělníci jsou ale drazí zaměstnanci. Administrativa, zátěž na jejich hledání i v Nepálu. To s sebou nese velké náklady. Poté se o ty lidi musíme starat. Neumějí jazyk, platíme další síly na jejich vzdělávání po jejich pracovní době, aby nevznikaly konflikty ve městech. Platíme ubytování, fyzicky je vodíme k lékaři, do bank…"

11.16 - Šéfredaktorka Šebestová dává slovo zaměstnavatelům, aby popsali svou zkušenost proč zahraniční pracovníky musí do regionu vozit.

11.10 - Starosta naráží na zkušenosti z nedávné minulosti, kdy dělníci z ciziny mnohdy narušovali pořádek ve městech. Právě Kadaň pro ně zpracovala jakýsi manuál slušného chování.

11.08 - Po úvodním představení hostů si bere slovo starosta Kadaně Jiří Kulhánek. "Problémy se zahraničními dělníky se podařilo i díky zaměstnavatelům eliminovat. Problémoví dělníci, kteří k nám byli posláni, byli vyexpedováni zpět," ujistil.

10.53 - Setkání začne za několik minut, podívejme se ještě v rychlosti na další údaje Úřadu práce ČR. V aktuálních statistikách za duben 2019 patří chomutovskému okresu nelichotivé šesté místo v republikovém srovnání okresů v podílu nezaměstnaných. Činí rovných 5 procent. Hůře je na tom z Ústeckého kraje ještě samotné krajské město (5,1 %) a na celkové druhé příčce Most s 5,7 procenty. Konkrétní čísla pak hovoří na Chomutovsku o 4451 lidech bez práce. Zároveň je ale podle Úřadu práce ČR v regionu k dispozici 4019 volných míst. To je zdaleka nejvíc v celém Ústeckém kraji.

Podíl nezaměstnaných osob v okresech Ústeckého kraje a v ČR k 30. 4. 2019. Zdroj: Úřad práce ČR

10.45 - Proč tomu tak je? Právě na to dnes budou hledat odpovědi odborníci na tuto problematiku a lidé z praxe.

10.36 - Hlavním tématem setkání je zaměstnanost a zaměstnávání cizinců. Je totiž faktem, že zatímco lidí bez práce ubývá, volných míst je naopak víc.

Graf ukazuje vývoj počtu uchazečů a volných míst v Ústeckém kraji v letech 2017 - 2019 Zdroj: Úřad práce ČR

10.31 - Debata odstartuje v 11 hodin. Kromě starosty Kadaně Jiřího Kulhánka přijali za město pozvání jeho zástupce Jan Losenický a radní Michal Voltr a Jan Vaic. Zajímavá fakta může do diskuze vnést Anna Dumont, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti odboru zaměstnanosti a povolání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Marie Blažková, vedoucí oddělení plánování a registrace sociálních služeb Krajského úřadu Ústeckého kraje. O poznatky přímo z praxe se podělí Vlastislav Burian, acting manager z Toyoda Gosei Czech, Ondřej Vodička, HR manager firmy Benteler Automotive Klášterec a Jiří Mladý, ředitel Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov.

