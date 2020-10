Podle německých médií Saskům tehdy chyběly nejen věci denní potřeby, které jsou u nás levnější, ale především levné palivo a cigarety. Informoval o tom list Sächsische Zeitung. Někteří Němci proto přístup ke zboží řešili zaúkolováním pendlerů, kteří jim zboží dovezli, nebo čile obchodovali s kartony kuřiva na hranicích.

Že se kuřácký byznys nezastavil, potvrdila i celní správa. „Na jaře, když byly hranice uzavřeny v souvislosti s epidemií, k takovým případům předávání zboží na hranicích docházelo,“ potvrdil mluvčí Celní správy Ústeckého kraje Jiří Nejedlý. Zároveň ale připomněl, že nešlo o trestnou činnost. Pohyb zboží v rámci zemí EU byl a je volný, pokud splňuje určitá pravidla, a předávat si zboží na hranicích je možné. „Toto jednání není trestní, pokud se nejedná o zboží podléhající zákazům a omezením, jako jsou omamné a psychotropní látky a podobně,“ vysvětlil Nejedlý. Jiná situace je u pašování zboží. Zda se ale množství pašování kvůli covidu-19 navýšilo, celníci určit nedokážou. Chybějí čísla.

Někteří Němci zkusili na kýžené nákupy dojet sami a nejednalo se o malé množství. Policie jich odhalila tisíce už na hranicích. „Ve směru do České republiky byl za jarní období vstup odepřen 4736 vozidlům,“ vypočítala mluvčí policie Ústeckého kraje Šárka Poláčková. Nejvíce záznamů vzniklo na přechodu Krásný Les, poté na Cínovci. Čechů, kteří se snažili bez řádného důvodu dostat do Německa a na hranicích byli policisty vráceni domů, bylo více než dvakrát méně – 1451. Přímo ve městech pak policie zajistila osm lidí, kteří čelili přestupkovému řízení proti zákonu o ochraně státních hranic. Pět z nich se pohybovalo na Děčínsku, dva lidé na Mostecku a jeden člověk na Chomutovsku.

Se zhoršujícími se čísly vznikají opět obavy, zda se v následujících dnech hranice opět zcela neuzavřou. Do Saska je cestování zatím povolené. „Podle Generálního konzulátu České republiky v Drážďanech nepotřebují osoby přijíždějící do Saska z Česka na méně než 24 hodin absolvovat test na SARS-CoV 2, nemusí ani setrvat v karanténě,“ připomněl mluvčí celníků Nejedlý. To ale může být jen otázka času.

Dobroty na Vánoce

Někteří Češi se proto už připravují a navázali opět kontakty s pendlery. „Výhledově to vypadá, že bych vozila do Čech perníky, čokolády, kokos a hlavně ovoce na Mikuláše a Vánoce,“ svěřila se pendlerka Klára H. z Litvínovska. Jídlo z Německa rozvážela už na jaře. „Lidé mají zájem hlavně o jogurty, sušenky, mazání na chleba. O zboží na přilepšenou, prostě mlsky, které tady nejsou k sehnání, nejde o cenu,“ doplnila.

Za úplatu pendlerka zboží nevozí. „Bylo to pro známé a třeba známé známých. Sama jsem si šla nakoupit, takže jsem to vzala s tím. Určitě to nebyl byznys na přilepšenou,“ odmítla. Její zásobovací síť měla asi osm lidí mimo rodinné příslušníky.