Menší z nich byl sejmutý na začátku února. Na jeho místo přijde kopie obrazu italského barokního malíře Giovanni Lanfranca, který památku historicky krášlil. „Díla se zhostí výtvarnice Marie Svobodová, která již pro kostel sv. Ignáce vytvořila řadu obrazů a její rukopis malby sem velmi dobře pasuje,“ uvedl Alois Heger z chomutovského děkanství římskokatolické církve. Proto ji o vyhotovení obrazu církev požádala.

Práce to nebude jednoduchá. Malířka může vycházet jen z malé historické fotografie, na které je detail rozmazaný. Výjev má přitom přenést na plátno o rozměrech dva krát tři metry.

„Je na něm figura velebného starce – Boha, obklopeného anděly a oblaky. Na fotografii ale téměř zanikají,“ zmínila umělkyně. „Práce to bude těžká. Usnadňuje ji jen to, že tenkrát malíři pracovali podle kánonu, čili se velmi decentně opakovali třeba po dobu dvou set let. Když člověk žije mezi obrazy, knihami a jezdil do ciziny do galerií, tento program kostelů má nakoukaný,“ doplnila.