„V tuto chvíli víme, že se sem nově trvale přihlásí dvacet občanů. Ostatní si tu staví domy jako investice a neplánují tu bydlet. Jsou to majitelé z různých lokalit kolem Prahy, jak vidíme při stavebních řízeních,“ uvedl starosta Josef Dvořák. „Kdyby tu bydleli, znamenalo by to pro nás další příjem do rozpočtu. Všechno sice budeme pro tuto lokalitu kompletně udržovat, obec toho z ní ale moc nezíská,“ okomentoval.