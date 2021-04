Do Ohře mezi Nechranicemi a Žatcem rybáři tento týden vysadili metráky pstruhů. Vodohospodáři z Povodí Ohře vyjdou lovcům na začátku jejich sezony vstříc a sníží odtok z této největší severočeské přehrady. „Letos nám to podmínky na Vodním díle Nechranice umožňují. Průtok snížíme v pátek 16. dubna v 5 hodin na hodnotu 24 metrů krychlových za sekundu. Poté průtok opět zvýšíme v sobotu 17. dubna ve 22 hodin. Rozsah této manipulace jsme projednali s Českým rybářským svazem,“ popsal mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Připomněl, že po jarním tání sněhu jsou průtoky vždy vyšší. Proto není pravidlem, že by Povodí Ohře mohlo odtok z nechranické nádrže omezit každý rok. „Při vyšších průtocích by rybáři mohli chytat pouze ze břehů, ale při snížených průtocích mohou rybařit i v samotné řece. Zmíněných 24 metrů krychlových za sekundu je prakticky na samé hranici, kdy je to na některých místech ještě možné,“ upřesnil Svejkovský.

Nádrž Nechranice je natolik velká a hluboká, že dokáže vodu v Ohři významně přirozeně vyčistit. Voda z přehrady převážnou část roku vytéká ode dna, takže její teplota je v této části řeky poměrně vyrovnaná. Pohybuje se od 2,5°C v zimě do 13°C v létě. „A právě čistota a teplota vody je to, co dělá pod Nechranicemi z řeky Ohře pstruhovou vodu,“ připomněl Svejkovský.

Mezi Nechranicemi a Žatcem jsou dva rybářské revíry. O ten hned pod hrází se starají chomutovští rybáři, o druhý žatečtí. Mezi jezy v Žatci je úsek „chyť a pusť“. „Ve středu jsme před zahájením sezony spolu s chomutovskými kolegy vysadili do Ohře mezi Žatcem a Nechranicemi přibližně osm set kilogramů pstruha duhového. Ryby měly velikost kolem 35 centimetrů,“ sdělil předseda žatecké organizace Českého rybářského svazu Josef Valha.