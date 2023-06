Ohlušující třesk a komín prunéřovské elektrárny se s temným sykotem svezl k zemi. Nahoru stoupla jen oblaka prachu a zahalila kotelnu. V pátek 23. června byl odstřelený dvě stě metrů vysoký komín, čímž symbolicky skončila éra prunéřovské jedničky. Nevšední podívanou sledovaly a natáčely si mobilem hloučky lidí u silnice I/13 a z nedalekého mostu.

Odstřel dvě stě metrů vysokého komína u Elektrárny Prunéřov. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

Na odstřel železobetonového komína bylo zapotřebí kolem tří set kilogramů trhaviny typu dynamit a pěti set rozbušek. Přípravy zabraly dva dny. „Komín jsme navrtali v úrovni tří a půl metru nad terénem, výškový destrukční řez byl 150 metrů nad zemí,” přiblížil střelmistr Vladimír Pravda. Ládování začalo den předem. V noci pak kvůli bouřkám proběhly dvě kontroly a nad ránem pracovníci odpojili osvětlení, které muselo na komíně v noci zůstat s ohledem na letecký provoz.

Samotný odstřel probíhal v rychlém sledu nadvakrát. Nejdříve šla dolů horní část komína a po dvou vteřinách následoval zbytek. Podle střelmistra vše proběhlo podle plánu a kolos vážící zhruba patnáct tisíc tun se podařilo zdárně složit. „Vzhledem k tomu, že úspěšně leží, je tam, kde měl být, nic se nerozbilo a nikoho jsme nezranili, odstřel se povedl,” zhodnotil s úsměvem.

Odstřelu se účastnil i generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, který také odpočítal odpal. Předtím ale připomněl, že elektrárna sloužila nejdříve Československu a následně České republice dlouhých 53 let.

„Za tu dobu vyrobila téměř 140 miliard kilowatthodin, což odpovídá tuzemské spotřebě za dva roky,” vyčíslil generální ředitel. „Byla to zásadní lokalita v české energetice a já věřím, že bude i do budoucna,” doplnil.

Komín není poslední z demoličních akcí v areálu odstavené prunéřovské jedničky, jen byl tou nejvýraznější částí. Během druhého pololetí zmizí také zbytky kotelny, která je postupně rozebíraná a vyčištěné území bude sloužit pro další záměry.

„Tato lokalita s demolicí nekončí. Je to úžasný brownfield, kde můžeme rozvíjet další podnikatelské aktivity, ať už energetické nebo jiné výroby,” potvrdil Beneš. „Věřím tedy, že se tu brzy setkáme nad něčím novým, ať už to budou fotovoltaické panely, paroplynová elektrárna nebo něco dalšího,” doplnil.

Historie Elektrány Prunéřov I se psala od února roku 1960. Podle plánů ministerstva paliv a energeticky se jednalo o velko-elektrárnu konstruovanou tak, aby mohla využívat méně hodnotné palivo vytěžené v hnědouhelných dolech na severu Čech. Šest výrobních bloků najíždělo postupně do provozu v letech 1967 až 1968.

Až do poloviny osmdesátých let si elektrárna žila poklidným výrobním životem. Poté došlo k postupné modernizaci technologií čtyř bloků. Než přišla na začátku 90. let první vlna ekologizace uhelných elektráren Skupiny ČEZ, byl v rámci útlumového programu ukončený provoz dvou bloků a elektrárna byla upravená také pro teplárenský provoz. V letech 1993 až 1996 byla kompletně odsířena pomocí metody mokré vápencové vypírky.

Už tehdy bylo jasné, že prunéřovská jednička dožije ve stavu v jakém je. Tedy že bude v provozu tak dlouho, dokud bude splňovat emisní limity. Svou poslední službu energetikům prokázala v červnu 2020, kdy probíhala na prunéřovské dvojce celozávodní odstávka, a jednička místo ní dočasně zajišťovala dodávky tepla pro Klášterec nad Ohří, Chomutov a Jirkov. Poté byla odstavená a začaly demoliční práce a rozebírání staveb, které probíhá dosud. Vyvrcholily právě odstřelem dvou set metrového komína.