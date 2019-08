První srpnový víkend na dálnici D8 ukázal, jak málo mají kamiony v Ústeckém kraji místa pro parkování. Deník zastavil na dálničních odpočívkách ve Varvažově u čerpacích stanic MOL ve směru do Německa a na Prahu. Obě byly plné kamionů, redaktor jich na každé z nich napočítal desítky. Někteří řidiči stáli s kamiony dokonce i při stranách vozovky, jen pár metrů od vjezdu z dálnice k čerpací stanici. Celková kapacita odpočívek je zhruba 45 kamionů ve směru na Německo a 25 ve směru na Prahu.

Potíže s parkováním jsou i v dalších částech kraje. V současné době chybí po celé ČR přes 1500 parkovacích stání pro těžká vozidla. „Tisíce kamionů projíždějí naším krajem a ze zákona musí po nějaké době odpočívat. Nemají k tomu ale vytvořené podmínky. U dálnice D7 dokonce není žádná odpočívka, z Prahy přes Chomutov je to tedy katastrofa. Kamiony stojí poházené různě po obcích kolem Chomutova a stát to neřeší,“ říká náměstek Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav Komínek.

Kraj proto hodlá vybudovat svou vlastní odpočívku v průmyslové zóně Triangle u Žatce. „Nevím, jestli to stihneme legislativně ještě letos, ale našli jsme jednu naši komunikaci, na které bychom chtěli vytvořit parkovací místa pro 120 kamionů spolu se zázemím. Úpravy by stály minimální finanční náklady a našim obcím by se velmi ulevilo,“ podotýká Komínek.

Přibudou další

Na D7 v současnosti skutečně není žádná odpočívka. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ale plánuje u Slaného přestavbu stávajících čerpacích stanic na odpočívky, stejně tak vybudování nové u Smolnice na Lounsku. „Začnou to stavět jako samostatnou stavbu, až se dokončí dálnice. Bude tam stání pro 14 kamionů na každé straně a pro několik autobusů,“ upřesňuje starosta Smolnice na Lounsku Vladimír Marek. V jeho obci prý zaznamenávají problémy s projíždějícími kamiony, nikoli však s těmi stojícími. „Když už někdo parkuje, tak je to člověk od nás z obce, který s kamionem jezdí. Řádně se vždycky zeptá, jestli může stát na návsi,“ doplňuje starosta.

Na D7 před Chomutovem se počítá také s oboustrannou odpočívkou s čerpací stanicí pro 40 nákladních aut pro každý směr. „Celkem vybudujeme na D7 na šesti odpočívkách 158 stání,“ uvádí mluvčí ŘSD Jan Studecký. Předpoklad trvání přípravy vybudování je ale v rozmezí 5 až 8 let, a to kvůli změnám územních plánů.

Některá města u D8 se pak s postávajícími kamiony potýkají dlouhodobě. Jako například Ústí nad Labem, kde zahraniční kamiony parkují v průmyslové zóně v Předlicích. Podle náměstka ústeckého primátora Pavla Tošovského po sobě zanechávají řidiči nepořádek a stahují se k nim prostitutky. „Občany v okolí to začíná obtěžovat. Podle mě je řešením postavit odpočívadla v místech, která jsou dál od města. Takové lokality už existují, jsou s veškerým komfortem. Ale řidiči musí něco zaplatit, za noc asi 250 korun, a to raději své kamiony zaparkují někam zadarmo,“ podotýká Tošovský.

Na dálnici D8 je momentálně šest odpočívek, celkem pro 150 náklaďáků. Od dubna se rozšiřuje jedna z nich odpočívka v Siřejovicích ve směru na Německo. Dokončení se plánuje v listopadu. K současné čtyřicítce míst tam přibude 37 nových. Až pro 135 kamionů chce ŘSD vybudovat odpočívadlo také v Koštově u Trmic. Čeká se na dokončení studie, záměru projektu a zahájení změny územního plánu.

Standardní odpočívka pro kamiony, v tomto případě plánované rozšíření parkoviště ve Varvažově na Chlumecku. To v Koštově bude vypadat podobně. reprofoto: ŘSD

Dalších necelých 120 parkovacích míst je na D8 rozděleno mezi tři soukromé truckparky. „Jeden z nich je v Přestanově (Truckstop), druhý je v Nové Vsi u Mělníka a třetí v Sulejovicích u Lovosic. K žádnému z nich však nevede dálniční přivaděč ani odbočovací pruh z dálnice, a kamiony tak musí sjet z dálnice a k odpočívadlu pokračovat po komunikacích nižších tříd,“ popisuje socioekonomický geograf Tomáš Kočí.

Soukromá truckcentra jsou podle něj správnou cestou do budoucna. „Soukromí investoři mohou mít potenciál vystavět další parkovací místa i s potřebnými službami pro řidiče kamionů. Mají kapitál, někteří vlastní pozemky či nevyužívané plochy poblíž dálnice. Stát či obce by je mohly podpořit změnou legislativy. Příkladem by mohl být zákaz vjezdu či parkování kamionů v obcích, anebo zákaz sjezdu na komunikace nižších tříd. Pro tato opatření však musí být alternativa právě v podobě dostatečného množství stání,“ dodává Kočí.