Starší spotřebiče, nádobí či hračky, které už jedna domácnost nepotřebuje, jiná by je ale ještě mohla využít, bude možné odkládat v centru pro odložené věci. Kadaň ho chce vybudovat po vzoru takzvaných Re-use center. Ta se šíří ve světě a postupně vznikají i v Česku. Jejich základním smyslem je usnadnit tok věcí z druhé ruky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Sylva Horáková

Myšlenka se Kadaňským zalíbila z více důvodů. „Je to druhá šance pro věci, která má dva obrovské rozměry. Předchází se tomu, aby se věci zbytečně vyhazovaly, i když by ještě mohly sloužit, a pak je tu také sociální rozměr. Dostane je někdo, kdo je potřebuje, a přitom by na nové neměl peníze,“ předeslal místostarosta Jan Losenický. „Svým způsobem už něco podobného na Chomutovsku funguje, v inzerátech a na sociálních sítích se objevují výzvy „darujeme za odvoz“. Když se ale člověk chce něčeho zbavit, nenajde vždy ve stejný čas někoho, kdo tu věc shání. My nabídneme pružnější způsob,“ doplnil.