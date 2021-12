Odborník v Chomutově poradí, jak na děti, aby se učily

Jak to zařídit, aby školáci nacházeli vnitřní motivaci pro učení a aby je to navíc bavilo. To bude hlavním námětem besedy pod vedením Pavla Kraemera, který vystudoval teoretickou matematiku na „matfyzu“ Univerzity Karlovy a učí na inovativních školách u nás, v Německu, Švýcarsku, na Ukrajině a příležitostně i v Indii.

Výuka. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Založil Institut pro Podporu inovativního vzdělávání a pomáhá se zakládáním nových škol s nevšedním přístupem. Besedu pořádá Základní škola Akademika Heyrovského v Chomutově ve čtvrtek 16. prosince od 18 hodin. Vstup je zdarma.