Očkování způsobuje autismus. Už jste něco podobného ve svém e-mailu četli? Jestliže ano, stali jste obětí hoaxu, falešné zprávy, která může v důsledku ohrozit i vaše zdraví. Na téma dezinformací a fake news ve zdravotnictví v Ústí besedovala novinářka Ludmila Hamplová, která se na odhalování šarlatánů v medicíně zaměřuje. „Pokud se lidé se závažnou diagnózou spolehnou na nesprávné informace, může je to nakonec stát zdraví nebo i život,“ říká.

Ústecký kraj bývá často spojován s problematickou sociální skladbou obyvatelstva a horším životním prostředím. Nejsou to faktory, kvůli kterým se tu podobné hoaxy šíří intenzivněji?

Obecně platí, že čím mají lidé nižší vzdělání, tím je pro ně obtížnější odhalovat různé dezinformace a rozumět nějakému mediálnímu sdělení. Ale není automatické, že člověk, který má výuční list, snáze skočí na lep podvodníkovi než někdo s vysokou školou. Odmítání zdravotní péče a hledání různých alternativních stylů života je také záležitostí lidí s vysokými příjmy a vysokým vzděláním. Jenže ve chvíli, kdy čím dál víc lidí začne na základě nepravdivých informací odmítat očkování a vrací se infekční choroby, odnesou to nejchudší lidé, kteří ke zdravotní péči nemají tak snadný přístup a ani nepovažují vlastní zdraví za prioritu. Příkladem může být Slovensko, kde se spalničky začaly šířit v romských osadách právě proto, že tam zdravotní péče tak dobře nefungovala a děti zde nebyly očkované. Samotná infekce pak byla na Slovensko zavlečena pravděpodobně z bohaté Velké Británie.

Jak hoaxy fungují?

Falešné zprávy se snaží šokovat a vyvolat silné emoce, proto obvykle obsahují slova jako „toto vám lékaři tají“ nebo „sdílejte, než to smažou“. A právě silné emoce utlumí náš rozum a my máme sklon nesmysl dál šířit. Jenže lež a podfuk je vždy pravděpodobnější než zázrak v podobě odhalení údajného spiknutí. Až k vám dorazí podobná informace, zkuste si ji nejdříve ověřit pomocí webů jako hoax.cz nebo manipulatori.cz, které se věnují vyvracení falešných zpráv.

V Ústeckém kraji je vzhledem ke zbytku země i poměrně vysoká nemocnost lidí a vyšší prašnost. Podléhají kvůli tomu lidé dezinformacím častěji?

Samozřejmě když jste nemocný, jste oslabený. Nejde jen o to, že máte fyzické problémy, ale cítíte i strach, a to tak trochu ovlivňuje i to, jak budete rozhodovat o svém zdraví. Protože když je vám dobře, máte dostatek sebevědomí a případně i vyhledáte dalšího lékaře, když nejste spokojení. Ale když je vám špatně, přijímáte i to, co úplně v pořádku není, a „necháte si to líbit“.

Které jsou podle vás nejčastější hoaxy ve zdravotnictví?

Jsou to rozhodně různé dezinformace ohledně očkování, které už mají bohužel velmi reálný dopad v tom, že klesá proočkovanost v bohatých zemích včetně Česka. Světová zdravotnická organizace nedávno označila odmítání očkování za jednu z největších zdravotních hrozeb současnosti.

Krátká animace objasňuje, jak může dostatečná proočkovanost populace zablokovat postup nemoci k těm, kteří očkováni být nemohou. Například k malým dětem nebo lidem s oslabenou imunitou. Zdroj: facebook/Autism Spirit

Můžete být konkrétnější?

Jde například o několikrát vyvrácenou teorii o tom, že očkování způsobuje autismus. Na začátku tohoto příběhu byl na konci 90. let britský lékař Andrew Wakefield, který zkoumal pouze 12 dětí a došel k názoru, že existuje souvislost mezi očkováním proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a autismem. Později ale vyšlo najevo, že podváděl. Přijal statisíce liber od právníka, který chystal soudní spor s výrobcem vakcíny. Záměrně manipuloval s daty, což byl nakonec důvod, proč byla tato studie stažena a Wakefield přišel o lékařskou licenci. Nicméně tato nepravdivá informace se rozšířila natolik, že o dvacet let později výrazně poklesla proočkovanost a my znovu čelíme epidemii spalniček. Jen za prvních šest měsíců loňského roku onemocnělo v Evropě spalničkami více než 41 tisíc osob a 37 lidí na tuto infekci zemřelo. Navzdory skutečnosti, že máme k dispozici účinné očkování, a právě spalničky byly ještě před pár lety nemocí, která mohla být vymýcena podobně jako pravé neštovice.

Je tento problém trendem poslední doby?

Nedůvěra v očkování je něco, co je tu od doby, kdy očkování vzniklo. Už od konce 18. století se objevily různé teorie včetně té, že když se necháte naočkovat proti pravým neštovicím, tak se z vás stane kráva. Tento nesmysl vznikl, protože první vakcínu vytvořil britský lékař Edward Jenner za pomoci kravských neštovic.

A nějaký případ podobné poplašné zprávy u nás?

Třeba v Československu se objevila poplašná zpráva na konci druhé světové války. Když se do slovenského městečka Topoľčany vraceli Židé, kteří přežili koncentrační tábory, mezi lidmi se začala šířit zpráva o tom, že židovský lékař v klášterní škole očkuje křesťanské děti otrávenou vakcínou. Tento drb vedl k tomu, že po skončení války v celém městečku došlo k pogromu. Sklon věřit různým dezinformacím a spikleneckým teoriím tak měli lidé vždy a my se nijak nelišíme od svých předků.

Důležitým zdrojem informací i různých nesmyslů je v dnešní době internet. Jak toto médium jejich šíření ovlivňuje?

Tím, že máme sociální sítě, se různé nesmysly šíří mnohem rychleji a pak se samy o sobě stávají jakousi infekcí, která se rozběhne do světa bez kontroly. To, že je něco na internetu, ještě neznamená, že je to pravdivé.

Může to být z hlediska zdraví i nebezpečné?

Reálně už to nebezpečné je, protože tady máme řadu lidí, kteří se dozvědí závažnou diagnózu, třeba že mají onkologické onemocnění. Už toto sdělení je pro ně šokem, a tak hledají pomoc všude možně. Pokud se ale spolehnou na nesprávné informace, může je to nakonec stát zdraví nebo i život. Třeba budou věřit tomu, že při roztroušené skleróze je tím nejlepším nápadem popíjet a inhalovat bazénovou desinfekci. I toto někteří lidé v Česku dělají v naději, že se „léčí“.

Ludmila Hamplová-33 let

- studovala psychologii a genderová studia na Fakultě sociálních věd Masarykovy univerzity v Brně

- je stoupenkyní medicíny postavené na důkazech

- jako novinářka se věnuje problematice lidského zdraví a zdravotnictví, píše pro web Zdravotnický deník

- je držitelkou cen Psychiatrické společnosti ČLS JEP a také Koalice pro očkování

Ondřej Kůs