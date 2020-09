Od října se bude možné svézt do Prahy autobusem z Klášterce nad Ohří i ve všední dny.

Od konce srpna už je v provozu víkendový autobus Jáchymov – Praha a zanedlouho se lidé dostanou stejnou autobusovou linkou do Prahy bez přestupů i ve všední dny. Od 1. října totiž bude jezdit další komerční autobusová doprava do Prahy. Jedná se o linku Pernink – Praha. Nástupní místa pro cestu do hlavního města jsou zastávky Škola a Autobusové nádraží.