Tempo očkování má v příštích týdnech v Ústeckém kraji zrychlovat. Do regionu má mířit více vakcín proti covidu-19, zejména od společností Pfizer/BioNTech. Ta je v kraji nejvíce využívaná, 75 % všech prozatím vyočkovaných látek bylo od těchto firem.

Dokončené očkování proti koronaviru má dosud v Ústeckém kraji zhruba 8,5 % dospělé populace. „Dvě dávky dostalo již přes 58 tisíc lidí,“ informoval krajský koordinátor očkování Petr Severa. K 23. dubnu bylo v regionu podáno celkem 183 301 dávek vakcín.

Po pozvolném startu na začátku roku, kdy byl velký nedostatek vakcín, postupně rychlost očkování v kraji stoupá, hlavně v posledních týdnech. Tento trend má pokračovat. „V příštích týdnech by opět měla být navýšena dodávka vakcín,“ potvrdil Severa.

Nově se cesta k očkování otevřela i další věkové skupině, registrovat se nyní mohou už také lidé nad 60 let. Další novinkou je čtvrtá vakcína, kterou se v těchto dnech začíná očkovat v České republice. Látka od společnosti Johnson & Johnson dorazila také do Ústeckého kraje, určená je pro praktické lékaře. „V rámci první vlny dodáme vakcínu do 18 ordinací v Ústeckém kraji,“ uvedl pro Deník Martin Nesrsta, mediální zástupce firmy Avenier, která látku u nás distribuuje. Každá z ordinací dostane při prvním závozu 50 dávek.

Dosud se u nás očkovalo třemi různými vakcínami – Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Ze statistik vyplývá, že prozatím do regionu nejvíce mířila vakcína od firmy Pfizer, její podíl činí tři čtvrtiny všech zatím vyočkovaných dávek v kraji. K 23. dubnu bylo v Ústeckém kraji podáno 136 787 dávek této vakcíny.

Do kraje míří desítky tisíc dávek

Další dvě látky jsou využívány v kraji zhruba stejně. Látku od společnosti AstraZeneca dostalo přibližně 13 % očkovaných (23 597 dávek), vakcínu od Moderny kolem 12 % lidí (22 912 dávek).

Také v dalších týdnech by do Ústeckého kraje měla nejvíce mířit vakcína Pfizer. V tomto týdnu dorazilo zhruba 23 tisíc dávek, v příštím to má být 28 tisíc. Podle plánů pak v dalších dvou květnových týdnech má přijít kolem 30 tisíc dávek, ještě více vakcín od této společnosti má kraj získat v červnových týdnech, zhruba 44 tisíc. „Díky tomu se rychlost očkování ještě dál navýší,“ komentoval čísla krajský koordinátor.

S dodávkami od společnosti Moderna byly v minulých týdnech problémy, byly nepravidelné. Firma ale slibuje, že by se situace měla zlepšit a vakcíny by měly chodit pravidelně. V příštím týdnu je v plánu dodávka 3 200 dávek, v tom dalším pak 3 600.

Veškeré vakcíny od firmy AstraZeneca jdou v kraji v tuto chvíli k praktickým lékařům. Látka, která je jednodušší na skladování a manipulaci, a proto je určena praktikům, prozatím dorazila do 152 ordinací. Praktici si ale stěžují, že by potřebovali mnohem více vakcín, většina z nich prozatím obdržela jen kolem 100 dávek. Vakcín ale stále není dostatek, aby mohly být dodávky navýšeny. V tomto týdnu přišlo 2 900 dávek, v tom dalším má být k dispozici jen 700. Více lahviček má přijít až v květnu, většinu jich ale nedostanou praktici, ale použijí se na doočkování v domovech pro seniory a ve vakcinačních centrech.

I přes zrychlení tempa je Ústecký kraj v dlouhodobých statistikách zatím stále na spodních příčkách mezi regiony. Do kraje, hlavně na startu vakcinace, chodilo méně dávek než do ostatních, v proočkovanosti je zatím druhý nejhorší. Postupně ale díky navýšení dodávek ostatní regiony dohání. „Stále se zlepšujeme, do regionu chodí více a více vakcín. Pokud budou dodávky dále chodit v tomto objemu, domnívám se, že každý, kdo bude chtít být očkován, by mohl dostat alespoň první dávku nejpozději během září,“ dodal Petr Severa.