V Ústeckém kraji bylo dosud očkováno proti covidu méně než jedno procento lidí. Je tak jediným regionem, který nedokázal zatím překročit jednoprocentní hranici. Podle dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky první dávku dostalo k 27. lednu 7 819 lidí, druhou fázi za sebou mělo 699 lidí, především zdravotníků. Kontrastní je to při porovnání s Prahou, kde má alespoň první část očkování za sebou více než čtyři procenta lidí.

„Na posledním místě jsme proto, že nemáme čím očkovat. Poslední dávky jsme vyočkovali v pátek a do doručení další zásilky tento týden jsme neměli jedinou vakcínu. Jsme schopni vyočkovat čtyřikrát tolik dávek než nyní. Techniku i lidi připravené máme,“ řekl hejtman Jan Schiller (ANO) s tím, že neočekává, že by se v příštích dvou týdnech situace v zásobování vakcínami změnila k lepšímu. Hejtman kvůli problémům s nedostatkem vakcín oslovil i premiéra Andreje Babiše.

Příští týden by měla dorazit do Ústeckého kraje druhá očkovací látka. Tu od firem Pfizer/BioNTech by měla doplnit vakcína od Moderny. Její dodávky ale jisté nejsou.

Je totiž možné, že bude prioritně odeslána na sever Moravy, kde Modernou už očkují a budou ji potřebovat pro aplikaci druhých dávek. V takovém případě by měl být výpadek těchto dodávek kompenzován právě Pfizerem, kterým se v Ústeckém kraji očkuje od konce prosince.

Kromě zdravotníků z nemocnic nebo záchranné služby se zatím dostalo očkování i na část seniorů. Z ministerského rezervačního systému se zatím dostalo s vakcínou na více než tisíc lidí starších 80 let v kraji. Další tisícovka seniorů byla očkována v domovech pro seniory.

Dodávky vakcíny doprovází také zmatky. Například tento týden měla dorazit na sever tři plata. O den později ale dorazilo do Krajské zdravotní další plato s až téměř 1200 dávkami. To pak působí potíže při plánovaní očkovací kampaně. Situace s dodávkami je kritická v celé republice, v některých regionech kvůli tomu museli přistoupit k rušení rezervací pro seniory. K takovému kroku zatím v Ústeckém kraji nebylo nutné přistoupit. „Prozatím ale nevypisujeme nové termíny pro rezervace,“ uvedla mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová. Očkování lidí, kteří už termín mají, a klientů pobytových služeb pokračuje podle hejtmana Schillera nadále, jen v pomalejším tempu.

Krajský úřad se nyní začíná připravovat na jaro, kdy by do Česka mělo začít proudit větší množství očkovacích dávek. Plánuje proto zřídit čtyři velkokapacitní očkovací centra. Ve čtvrtek si je byl prohlédnout vakcinační tým v čele s hejtmanem Janem Schillerem. Měla by být v Ústí nad Labem, v Mostě, na litoměřickém výstavišti a na Šluknovsku. V tomto regionu si tým vybírá z Varnsdorfu a Rumburku. Po inspekční cestě vybere v následujících dnech pro velkokapacitní centrum jedno z těchto měst.