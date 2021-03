Pouhé dva dny mají na to, aby spotřebovali 3600 dávek vakcíny AstraZeneca. O obří dodávce se Nemocnice Kadaň dozvěděla ve čtvrtek, pátek měla na přípravy a v sobotu 6. března ráno se naplno rozjel očkovací maraton. Týká se lidí starších 70 let, záchranářů, učitelů, zdravotníků a pracovníků sociálních služeb, kteří se mohou telefonicky objednávat i v průběhu víkendu.

„Začínáme bojovou poradu!“ Zaznělo v sobotu ráno nad hlavami zdravotníků a lidí, kteří jim budou pomáhat. „Momentálně jsme jeden velký tým, který bude tento víkend kopat za Nemocnici Kadaň a samozřejmě za to, aby se v České republice lépe žilo - tedy pokud možno bez covidu a bez omezení.“ Slova patřila Patricii Kotalíkové, které je primářkou dětského oddělení a náměstkyní ředitele nemocnice pro léčebně preventivní péči. Nejnověji ale velí i očkovacímu centru, které je umístěno na dětském oddělení.

Během patnácti minut dostal každý svůj úkol. Jmenovaní byli styční důstojníci, členové call centra, další členové týmu se přemístili ke vstupu, aby příchozím pomohli vyplňovat vstupní formuláře, a patnáct lidí se odebralo do zasedačky k počítačům, aby hrnuli data do ISINu, informačního systému infekčních nemocí využívaného při očkování. Protože není dost kompjútrů, někteří si aktivně přinesli vlastní notebook.

Tým, který doplňuje zdravotníky a lékaře kadaňské nemocnice, tvoří jejich přátelé a příbuzní, pracovníci lékáren a studenti. Je jich přes třicet.

Očkování mají v rukách čtyři zdravotní sestry, které se budou střídat ve dvou ordinacích. „Vychází mi to, že musíme udělat tři lidi za minutu, sestřičky by to měly zvládnout. Trošku problém bude jen to, že tady pak klienti musí patnáct minut čekat, kdyby se dostavila alergická reakce. Zajistili jsme ale čekárny, aby se nám všichni vešli, a postupně se prostřídají,“ popsala Kotalíková.

Nemocnice si předem podchytila i větší část lidí, kteří patří k rizikové skupině nebo profesním skupinám v první linii, a obvolala je. „Volali nám včera narychlo přímo z nemocnice, z oddělení nefrologie a hned nás objednali, takže to bylo perfektní. Oba jsme nemocní a po operacích,“ uvedla Pavla Vágnerová, která bydlí s manželem nedaleko Kadaně. V sobotu ráno stáli mezi prvními ve frontě na očkování.

Podobnou zkušenost má Petr Ficker z Kadaně. „Jsem chronicky nemocný, léčím se s ledvinami. Když jsem byl ve středu na kontrole na nefrologii, ptal jsem se doktorky, jestli by mě nemohli oočkovat, když jsem v té rizikové skupině. Říkala, že se pokusí to zjistit a pátek v poledne mi volala, že to mám zařízené a můžu přijít,“ přiblížil. „Jsem opravdu rád. Chtěl jsem se nechat očkovat hned, jak to bude možné,“ je spokojený.

Všichni lidé, kteří budou v Kadani očkovaní tento víkend, mají zajištěnou i druhou dávku, a to po jedenácti a dvanácti týdnech.

Obyvatelé domovů důchodců a dalších zařízení v Kadani a okolí už jsou podle slov šéfky centra oočkovaní. V sobotu přišli jako první na řadu pacienti nefrologie a senioři z Malého Března na Mostecku. Nemocnice vyzvala i starosty dalších obcí, aby informaci mimořádné očkovací akci poslali dál.

Velkou zásilku vakcíny se podařilo kadaňské nemocnici získat díky domluvě jejího ředitele Petra Hossnera s Ústeckým krajem. Několik menších dodávek s vakcínami špitál získal i dříve, byly ale násobně menší a chodily nepravidelně.