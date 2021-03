V poslední době rozdalo zdravotnictví 15 až 16 tisíc dávek očkování týdně od všech tří výrobců. Tento počet se ale nejspíš nepodaří udržet. „Tento týden očekáváme dodávky od všech tří výrobců, dohromady přibližně 13 tisíc dávek. Je ale možné, že se jejich množství zvýší, situace se mění každým dnem,“ uvedla mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová.

Přibližně stejné množství vakcín dodají Moderna a Pfizer. Od Moderny by mělo dorazit 6 300 dávek, Pfizer pošle do Ústeckého kraje šest plat po 195 lahvičkách. V každé takové lahvičce je pět až šest dávek vakcíny. Nejmenší podíl na zásobování bude mít tento týden AstraZeneca, od ní dorazí pouhých 700 vakcín. To je problém především pro praktické lékaře, kteří mají ve svých registrech tisíce zájemců o očkování a AstraZeneca je pro ně určená.

„Mezi našimi pacienty je poměrně velký zájem o očkování, máme vytvořený pořadník, ve kterém je přibližně 500 pacientů. Ty bychom zvládli napíchat za víkend, pokud by nám někdo dal 500 vakcín, my jsme docela rychlí. Jenže nám je nikdo neposlal,“ reagoval praktický lékař ze Šluknova Vratislav Prejzek. Podle jeho názoru mají pacienti zájem o očkování u svých praktiků především proto, že je znají. „Mnozí z nich si raději počkají, než aby šli dříve do očkovacího centra,“ dodal Prejzek.

Nižší dodávky by mohly mít také vliv na další průběh vakcinace. Například od firmy Pfizer/BioNTech by tento týden mělo dorazit 5 850 – 7 020 dávek. Rozptyl je daný tím, kolik dávek se podaří získat z jedné lahvičky, zda pět, či šest. Pokud by se nepodařilo z drtivé většiny balení získat látku pro šest lidí, mohl by nastat problém. Podle dat ministerstva zdravotnictví by totiž v Ústeckém kraji mělo dostat druhou dávku Pfizeru 5 912 lidí, kteří si pro očkování přišli v prvním březnovém týdnu. Druhou je potřeba aplikovat 21 dní po té první. „Očkovacím centrům vždy vydáme všechny vakcíny, které dostaneme. Takže žádné zásoby nemáme,“ řekla hlavní hygienička Krajské zdravotní Dana Vaculíková. Lidé, kteří zamíří tento týden pro první dávku očkování, tak s největší pravděpodobností dostanou vakcínu od americké firmy Moderna.

Nedostatek vakcín může zasáhnout i do provozu vakcinačních míst, kterých je v rámci Ústeckého kraje přibližně dvacet. „Připouštíme, že může nastat situace, kdy kvůli nedostatku vakcín od výrobců dojde ke zpomalení očkování,“ uvedl krajský koordinátor očkování Aleš Chodacki s tím, že by se poté zvažovalo i omezení provozu vakcinačních center, která by neměla co očkovat.