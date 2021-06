Jejich počet se v poslední době postupně snižuje, ještě před deseti dny jich bylo podle serveru ockovani.opendatalab.cz 36 464. A to navzdory tomu, že více než dvě třetiny vyočkovaných látek padne na druhé dávky. U lidí je tak zřejmý postupně klesající zájem. Ti, kteří o očkování stáli, se totiž zpravidla zaregistrovali hned po otevření příslušné věkové kategorie.

„Registroval jsem se 7. června do velkokapacitního centra v Litoměřicích na Zahradě Čech a doposud jsem nedostal PIN2 potřebný pro rezervaci k očkování. O tom, že bych se nechal očkovat, jsem dlouho přemýšlet nemusel,“ říká šestnáctiletý Matyáš Rozsypal z Úštěku.

Je jedním z téměř čtyři tisíc mladých lidí do 17 let, kteří v Ústeckém kraji čekají na svou první dávku očkování proti covidu. Společně s lidmi do 24 let jich nyní na očkování čeká 13 592. Mezi čekajícími jsou ale i lidé výrazně starší, kteří dostávají při přidělování volných očkovacích míst přednost. Na svou první dávku například čeká v kraji ještě téměř 500 lidí ve věku 70 až 74 let. Čekatelů starších 80 let je přibližně 300.

Dohromady čeká na očkování v kraji téměř 28 tisíc lidí. Nejvíce, téměř dva tisíce, jich je ve frontě v Mostě. Nejdéle se pak, s ohledem na kapacitu centra, čeká na rezervaci v Žatci – 1,4 týdne. Naopak nejrychleji se k termínu očkování dostanou lidé v Ústí nad Labem, kde od registrace k rezervaci v průměru uplynou jen tři dny.

Sedm očkovacích center patřících pod Krajskou zdravotní zvládne vyočkovat dohromady okolo pěti tisíc vakcín denně. S frontou čekajících by se měla vypořádat jen tato centra za necelých šest dní. Ve skutečnosti ale zájemci o ochranu před covidem budou čekat mnohem déle.

„V tuto chvíli očkujeme především druhé dávky, připadají na ně přibližně dvě třetiny všech vyočkovaných vakcín,“ vysvětluje mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová. Například v děčínském očkovacím centru v budově ČVUT svou první dávku dostalo ve středu 16. června jen 53 lidí z celkového počtu 543 vykázaných vakcín. Podle serveru ockovani.opendatalab.cz by nyní bylo na tomto očkovacím místě potřeba na vyřízení všech rezervací jeden týden. Podobná situace je i v Litoměřicích, Teplicích nebo v Chomutově.

Potvrzují se tak slova krajského vakcinačního koordinátora Petra Severy, který už přibližně před měsícem varoval před prodloužením čekacích lhůt. „Pokud otevřou například za dva týdny očkovaní pro všechny lidi pod čtyřicet let, tak se skokově pro mladší prodlouží čekací doba na jeden až dva týdny, možná i tři. Záležet bude na zájmu,“ předpověděl tehdy Severa.

A realita? Zatímco v polovině května mohli lidé dostat očkování i druhý den po registraci, dnes čekají mnohem déle. Právě na přelomu dubna a května začaly prudce stoupat počty očkovaných lidí, denně jich v České republice bylo i okolo 60 tisíc. A ti si právě nyní chodí pro své druhé vakcíny. Platí přitom, že očkování není možné míchat. Pokud tedy někdo dostal první dávku Comirnaty od Pfizer/BioNTech, musí od stejného výrobce dostat i druhou dávku.

Celkem má v Ústeckém kraji za sebou kompletní očkování 172 tisíc lidí, což je více než pětina všech jeho obyvatel. Jen během minulého týdne si pro svou dávku vakcíny přišlo více než 50 tisíc lidí. Alespoň jednu dávku dostalo téměř 335 tisíc obyvatel kraje, což je 41 % proočkovanost. Dohromady aplikovala očkovací centra a praktičtí lékaři 502 tisíc vakcín.