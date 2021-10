Třetí dávku očkování proti koronaviru již zdravotníci aplikovali necelým třem stovkám seniorů. Domovy objíždí čtyři mobilní týmy. „Aktuálně všechny mobilní týmy vyráží do domovů pro seniory vakcinovat zájemce třetí dávkou. Postupně opět objedou celý kraj. Očkují klienty i personál,“ uvedla tisková mluvčí Krajské zdravotní, která v kraji sdružuje sedm nemocnic, Jana Mrákotová.

Očkovat třetí dávkou se začalo v regionu už i mimo domovy pro seniory. Přeočkování aktuálně odborníci doporučují hlavně lidem nad 60 let a rizikovým skupinám. Za ty se považují právě senioři, chroničtí pacienti, lidé s oslabenou imunitou, zdravotníci či pracovníci v sociálních službách. Dostupná je třetí dávka všem, na přeočkování se může přihlásit každý, kdo o to projeví zájem. Jedinou podmínkou je mít nejméně osm měsíců po dokončené vakcinaci.

„Lidé dostanou informační SMS, že mohou na třetí dávku přijít. Očkovat se následně mohou po rezervaci v systému na některém z mnoha očkovacích míst nebo u svého praktického lékaře,“ informovala Mrákotová.

V Ústeckém kraji má prozatím dokončené dvoudávkové očkování 405 715 lidí, alespoň první dávku má 431 436 lidí z celkem 817 004 obyvatel kraje. Vakcinovat se přitom mohou dospělí a mládež od 12 let. Odborníci by rádi viděli ještě vyšší proočkovanost, proto stále vyzývají nerozhodnuté k tomu, aby ještě dorazili na očkovací místa.

„Nikdo nechce, aby se opakovala situace s přeplněnými nemocnicemi. A očkování je jediná možnost, jak situaci řešit, jak s koronavirem bojovat. Každý očkovaný znamená úlevu pro nemocnice. Snažíme se proto jít za lidmi, přesvědčit je, že je očkování potřebné. U lidí, kteří jsou naočkovaní, má těžší průběh ani ne jedno promile. Vakcína velmi dobře chrání. Očkování je jediná možná prevence, jediná zbraň proti covidu. Kdo se nechá očkovat, pomůže nejen sobě, ale i svým blízkým, když se covid nebude šířit,“ nabádá ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Hygienici a epidemiologové doporučují očkování i mladým lidem. I mladý člověk podle nich může mít vážný průběh, vakcinací prý navíc chrání nejen sebe, ale i své rodiče a prarodiče „Věřte očkování! Je to jediná cesta z této krize. Pokud se nebude očkovat, tak se omezení nikdy nezbavíme. Účinnost vakcín je fantastická, mají úžasné výsledky. Je to naše naděje. Je to zázrak vědy a medicíny, jsem moc rád, že je máme, že je můžeme využít,“ podpořil vakcinaci primář ústeckého infekčního oddělení Pavel Dlouhý.

S očkováním v Ústeckém kraji proto pomáhá očkovací autobus, který už několik týdnů brázdí silnice regionu. Objíždí větší akce, města, a také zajíždí do obcí a míst, kde je nižší proočkovanost, a která jsou vzdálenější vakcinačním centrům. „Očkobus funguje velmi dobře. Naočkujeme desítky lidí denně. Záleží, na jaké akci jsme, na jakém místě. Je to rozdílné akci od akce, ale bavíme se o desítkách lidí za den,“ hodnotí jeho přínos Dana Vaculíková, hlavní hygienička Krajské zdravotní.

Do kdy bude očkobus objíždět region prozatím není rozhodnuté, zatím je stále využívaný. V úterý 5. října zamíří na Teplicko do Světce, Hostomic, Bžan, Kladrub. O den později se bude pohybovat v Litvínově a okolí. Ve čtvrtek 7. října pak zaparkuje v Křimově, Místě, Blahuňově a Výsluní a v pátek se bude pohybovat na Děčínsku.

V Ústeckém kraji evidují od startu pandemie hygienici už 125 074 případů onemocnění koronavirem. Celkem 2 640 lidí s covidem-19 již v regionu zemřelo.