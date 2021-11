Obrovské rozdíly v proočkovanosti proti covidu-19 jsou v různých lokalitách Ústeckého kraje. Více lidí má vakcínu ve větších sídlech, ale také tam, kde od začátku běžela osvěta a byli aktivní. Naopak nejnižší čísla jsou v obcích, ze kterých to lidé do očkovacích center mají dále. Vytváří to v nich falešný pocit bezpečí. Problémy jsou ve vyloučených lokalitách.

„Nejsem očkovaná, ale nejsem proti. Zatím jsem to prostě nepotřebovala. Pracuji z domova, s nikým se moc nestýkám. Zatím vyčkávám, ale do budoucna se asi očkovat dám,“ říká před večerkou na zanedbaném obrnickém sídlišti blonďatá maminka. „Bojím se toho, nic o tom nevím,“ přidává se k ní Eva Sotonová. „Nepotřebuji žádnou vakcínu. Nemám očkování rád,“ říká mezi paneláky ve vyloučené lokalitě Pavel Szabo. „Obávám se toho. Doteď jsme vydrželi bez očkování, tak to vydržíme dál. Je to nemoc jako každá jiná. Jsem odolná a myslím, že bych si s ní poradila,“ vyřkla další názor Miroslava Pagáčová. Podobné reakce jsou v Obrnicích slyšet velmi často – obavy z vakcíny, časté tvrzení, že očkování není třeba, další lidé říkají, že neví, kam jít, že nemají informace. I přesto, že nejen v obci probíhají různé informační kampaně.

Online reportáž

O kus dál se přece jen najde očkovaný, patří v Obrnicích k menšině. „Očkovaný jsem. Nevím, proč se ostatní nenechají, je to špatně,“ říká Milan Sýkora. Narazíme i na dalšího. „Mám vakcínu. Možná se lidé bojí. Asi by se jim to mohlo přímo na jejich sídlišti více vysvětlit, že se není čeho obávat,“ uvedla starší žena u prodejny potravin v centru obce. Obrnice přitom patří k nejméně proočkovaným obcím. Vakcínu proti koronaviru tam má pouze 47,9 % obyvatel nad 16 let, tedy 777. Naopak 845 lidí je stále bez ní. V obci byl už i očkobus, nedaleko je očkovací centrum v Mostě, běží přesvědčovací kampaně, přesto se proočkovanost v lokalitě, kde žije mnoho lidí se základním vzděláním a jsou tam velké sociální problémy, nedaří zvyšovat. Nepomáhají ani argumenty, že vakcína pomáhá výrazně snižovat riziko vážného průběhu onemocnění. „Nízká proočkovanost je u nás podle mého způsobena také složením obyvatelstva,“ myslí si Josef Karas, obrnický místostarosta.

Ještě hůře jsou na tom ve Výsluní na Chomutovsku. Vakcínu tam má 159 lidí nad 16 let (44,5 %), bez ní je 198 obyvatel. „Nevíme, čím to je. Ale možná tím, že jsme v horách, dál od očkovacích míst. Lidé to mají k očkování poměrně daleko. Také jsme tu díky odlehlosti neměli tolik nakažených a lidé se možná méně bojí,“ uvedl starosta Výsluní na Chomutovsku Ladislav Kareš.

Ve Výsluní podle odborníků možná podlehli pocitu, že když jsou na odlehlejších místech, jsou v bezpečí. „Pocit bezpečí, například lidí z odlehlejších vesnic, je velmi zrádný. Oni se často kvůli tomu nenechají očkovat, myslí si, že se s nikým nesetkávají. Ale jdete někam na nákup, nebo tam jedete autobusem. Chcete se vidět s dětmi či vnoučaty, staví se na kávu a už vás mohou nakazit. Je to falešný pocit bezpečí. Řada pacientů se k nám bohužel dostává zbytečně. Kdyby se nechali naočkovat, je velká pravděpodobnost, že by nemuseli u nás být, neměli by těžký průběh,“ uvedl primář ústeckého infekčního oddělení Pavel Dlouhý.

Malou proočkovanost mají z odlehlých lokalit například v Lobendavě na Děčínsku. Pro vakcínu si tam přišlo jen 48,9 % lidí.

Naopak nejvyšší jsou čísla v Loučné pod Klínovcem. Bez vakcíny je tam jen 6 lidí nad 16 let, očkováno je 96 lidí, tedy 94,1 %. „Snažili jsme se být od začátku očkování aktivní a máme zodpovědné obyvatele,“ myslí si starostka Loučné pod Klínovcem Jana Müllerová. „Od začátku jsme aktivně oslovovali naše občany, že je možnost se očkovat v Kadani. Pro starší obyvatele, kteří se neměli jak dostat a měli problémy s dopravou, jsme organizovali svozy. Snažili jsme se dělat osvětu, informovat lidi, nabídnout jim možnosti, kde to jde. Když měl někdo potíže, snažili jsme se mu pomoci, případně ho odvézt,“ snažila se nabídnout recept starostka horského městečka.

Velmi vysoká proočkovanost je také v Malém Březně na Mostecku. V upravené obci, kde mají sportovní areál, chodníky ze zámkové dlažby a rodinné domy tam rychle přibývají, je naočkovaných 83,1 % obyvatel. „Přistupovali jsme od začátku k očkování aktivně. Vozili jsme je i do Kadaně, když se neměli jak dostat. Nyní už máme na prosinec zajištěný očkovací tým, přijedou aplikovat třetí dávky,“ vypráví starosta Malého Března František Štrébl.

Na návsi tam potkáváme muže, který si odskočil domů na oběd. „Jsem očkovaný. Vůbec mi nevadilo se očkovat. Dělám mezi hodně lidmi a myslím, že je to v této situaci potřeba,“ řekl. Přidal se k němu i další obyvatel Malého Března. „Proč je u nás tolik očkovaných? Asi jsme zodpovědní a není nám jedno, jak to bude dál,“ dodal.