Už po víkendu, v pondělí 2. srpna, se otevřou očkovací centra "walk-in" v Děčíně a Chomutově, o týden později pak v Mostě. Určena budou pro všechny zájemce o očkování proti covidu-19 starší šestnácti let.

"Pro vakcínu si budou moci lidé bez registrace starší 16 let přijít do nemocnic v běžné provozní době očkovacích míst. K dispozici zde v zásadě budou vakcíny dvoudávková Comirnaty od společnosti Pfizer/BionTech a jednodávková Janssen od firmy Johnson & Johnson," informovali zástupci Krajské zdravotní, která bude očkovací místa provozovat v nemocnicích pod svou správou a v případě Mostu ve sportovní hale.

První očkovací místo tohoto typu v Ústeckém kraji se otevřelo v úterý 27. července přímo v krajském městě, přesněji v tamním obchodním centru Forum. Za první hodinu provozu tam pro vakcínu přišlo zhruba sedm desítek zájemců.

Očkování bez předchozí registrace od pondělí 2. srpna:



Nemocnice Děčín

Budova ČVUT (bývalý Kokos), vchod ze Zámeckého náměstí (postranní vchod od zmrzliny)

Pohraniční 1288/1, Děčín

Provozní doba: Po-Ne 8.00-16.00



Nemocnice Chomutov

budova H (je označeno)

Kochova 1185, Chomutov

Provozní doba: Po-Ne 8.00-18.00



Očkování bez předchozí registrace od pondělí 9. srpna:



Nemocnice Most

Sportovní hala Most

tř. Budovatelů 112/7, vstup z ulice U Sportovní haly, Most

Provozní doba: Po-Ne 8.00-18.00



Zdroj: Krajská zdravotní