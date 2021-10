Očkovací centrum Masarykovy nemocnice v pavilonu „I“ (Infekční pavilon) je nově v provozu denně od 7.00 do 19.00 hodin. V pondělí jsou přednostně očkovány děti od 12 do 15 let. Ve středu přednostně probíhá očkování samoplátců. Na Infekčním oddělení ústecké Masarykovy nemocnice je možné i očkování 3. dávkou vakcíny. Telefonický kontakt: 477 112 609.

Přehled dalších očkovacích míst

Děčín

Nemocnice Děčín, budova E, I. patro, vlevo.

Provozní doba: Po, st, čt, pá 8.00 – 12.00 hodin

Očkování bez předchozí registrace bude možné pouze v pondělí a čtvrtek.

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je na dětské ambulanci, budova I, zadní vchod.

Provozní doba: Pá 8.00 – 15.00 hodin

Teplice

Nemocnice Teplice, Interní pavilon J

Provozní doba: Po – Pá 8.00 – 15.00 hodin

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v ordinaci Lékařské pohotovostní služby, Interní pavilon J

Provozní doba: Pá 8.00 – 14.00 hodin

Most

Nemocnice Most, budova „B“, prostor vstupní vestibul – přednáškový sál, 1. podlaží.

Provozní doba: Po – So 7.30 – 15.00 hodin (od 1. 11. 2021 bude provozní doba rozšířena do 18.00 hodin)

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v budově „B“, 1. podlaží, vstupní vestibul

Provozní doba: Pá 7.30 – 15.00 hodin

Chomutov

Nemocnice Chomutov, pavilon H (je označeno)

Provozní doba: Po – Ne 8.00 - 18.00 hodin

Včetně očkování bez předchozí registrace.

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je v pavilonu H

Provozní doba: Pá 15.00 – 19.00 hodin

Litoměřice

Nemocnice Litoměřice, pavilon A – hlavní vstup (vlevo za podatelnou)

Provozní doba:Po – Pá 15.00 – 20.00 hodin (poslední registrace jsou na 19:15)

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let je na stejném místě v pavilonu A (přístup z haly nemocnice, za podatelnou vlevo)

Provozní doba: Po nebo čt 14.00 – 19.30 hodin (poslední registrace k očkování je možná na 18.45)

Rumburk

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – pracoviště Rumburk

V prostorách bývalé interní ambulance.

Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk

Provozní doba: Po, st a čt: 7.00 – 14.00 hodin (28. 10. je zavřeno. Od 1. 11. 2021 bude provozní doba rozšířena ve středu a čtvrtek do 15.00 hodin), ve čtvrtek možnost očkování i bez předchozí registrace

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let – pouze ve čtvrtek od 12.00 do 15.00 hodin – ve stejném areálu (pediatr dochází z oddělení, které je v těsné blízkosti).