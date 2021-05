I několik měsíců čekají pacienti na očkování proti covidu u svých praktických lékařů. Jen na severu Čech jsou čekajících v každém okrese až tisíce. Kraj je proto vyzývá, aby se přeregistrovali do velkých očkovacích center, kde dostanou vakcínu během několika dnů. V brzké době by se ale měla i situace u praktiků o něco zlepšit, očekávají totiž na jejich poměry velkou dodávku vakcín od Moderny.

„U své praktické lékařky jsem byla registrovaná od té doby, co jsem mohla. Paní doktorka ale pořád nedostala vakcíny, proto jsem se rozhodla jít k mobilnímu očkovacímu týmu,“ popsala své zkušenosti Alena Hlavničková z Krásné Lípy. Nakonec využila právě služeb očkovacího týmu, který tento týden přijel do jejího města. „Ve čtvrtek jsem se registrovala a v úterý bylo hotovo,“ říkala spokojeně po první dávce.

Podle šéfa Sdružení praktických lékařů v Ústeckém kraji Romana Housky praktici nikomu v přechodu jinam nebrání. „Naším hlavním zájmem je, aby bylo co nejvíce lidí co nejrychleji očkováno. A je jedno kde,“ má jasno mostecký praktický lékař. Kolik pacientů ale ještě na očkování u praktiků čeká, neví. Řada z nich se sice registruje k očkování pomocí svého lékaře, ale nakonec si pro dávku jde do očkovacího centra. Praktici se pak často ani nedozvědí, že ten konkrétní člověk byl už očkován, a stále jej mají ve svých seznamech.

Podle Housky se stává, že někteří pacienti odmítají vakcinaci látkou od firmy AstraZeneca. Vadí jim například rozestup mezi první a druhou dávkou. Pokud by si nyní nechali aplikovat první dávku, druhou dostanou až o prázdninách. Řada lidí přitom chce využít očkování právě pro letní cestování.

Praktičtí lékaři si dlouhodobě stěžují na nedostatečné dodávky vakcín, v některých týdnech šlo praktikům v Ústeckém kraji i jen několik stovek očkovacích látek. V jejich ordinacích je totiž možné využít jen některé. „Domluvili jsme se s krajským koordinátorem očkování, že do ordinací půjde sto balení po stovce vakcín od firmy Moderna. Jediným problémem je, že si pro ně budou muset kolegové, kteří o ně projeví zájem, zajet do vybraných lékáren. Chápu ale, že Krajská zdravotní nemá na rozvoz kapacitu,“ přiblížil výhled na příští dny Roman Houska s tím, že zájem zatím projevilo asi třicet lékařů.

Kvůli komplikacím v podobě chybějících vakcín nebo nejasnosti v očkovacím plánu, které očkování u praktiků provází od samého počátku, se řada lékařů rozhodla, že očkovat nebude. „Jsou z toho určitým způsobem otrávení. Věřím, že to nebude většina a že především na malých městech a na vesnicích budou pokračovat. Protože tam je to nejvíc potřeba,“ dodal šéf praktiků v Ústeckém kraji.

Oproti praktickým lékařům mají dostatek vakcín velká očkovací centra využívající látku od firem Pfizer/BioNTech. Podle krajského koordinátora očkování Petra Severy je nyní poptávka a nabídka v rovnováze. Po registraci dostávají lidé termín zpravidla do jednoho či dvou dnů. „Svou roli v tom může hrát i to, že se jednotlivé věkové kategorie pouštěly poměrně rychle za sebou. Překvapivě menší zájem byl u věkové kategorie mezi 50 – 60 lety věku,“ řekl Severa. Od příštího týdne od pondělí by měli mít možnost registrovat se k očkování i lidé starší 40 let.

S přibývajícím počtem lidí, kteří se mohou nechat očkovat, se neplánuje zvýšení kapacity očkovacích center. Ta je v současné době dostačující, v příštích týdnech se bude pouze zvyšovat jejich vytížení. „Stropu kapacity bychom se určitě měli dotknout začátkem června, protože začnou chodit lidé pro druhou dávku, kteří dostali první v dubnu či na začátku května. A zároveň bude očkování otevřené i pro mladší ročníky,“ vysvětlil Severa.

Během necelého měsíce se tak pravděpodobně stane, že se prodlouží čekací lhůty na termín očkování z jednoho či dvou dnů i na několik týdnů. „Pokud otevřou například za dva týdny očkovaní pro všechny lidi pod čtyřicet let, tak se pro mladší skokově prodlouží čekací doba na jeden až dva týdny, možná i tři. Záležet bude na zájmu,“ doplnil krajský koordinátor očkování.