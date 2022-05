Nadávky, občas fyzické útoky a další potíže musí řešit na některých základních školách v Ústeckém kraji. V Bílině jim už kvůli problémovým žákům došla trpělivost a před několika dny tam v ZŠ Za Chlumem začala hlídat ochranka. V děčínské ZŠ Vojanova zase už delší dobu působí bezpečnostní pracovník, problémy tam ustaly, práci „strážníka“ si tam pochvalují. A co další školy? Nic takového zavádět nebudeme, není to nutné. Potíže, pokud nastanou, řešíme sami, hlásí velká většina. Někde se ale objevují i hlasy, že do budoucna by podobné řešení mohlo pomoci.

Tříčlenná ochranka hlídá Základní školu Za Chlumem v Bílině od 2. května. Situace se tam vyhrotila letos na jaře, agresivita se podle vedení školy stala už neúnosnou. „Některé děti dělají i takové problémy v hodině, že kolegové musí ve třídách mnohdy přerušit i výuku. Jsou i případy, kdy dochází k ničení majetku,“ nastínila ředitelka školy Barbora Schneiderová.

V Bílině se proto rozhodli řešit potíže pomocí bezpečnostní agentury. Město poslalo ochranku do školy na zkoušku do konce června, zaplatí za to zhruba 200 tisíc korun. Poté situaci znovu vyhodnotí.

A co další školy v regionu? Potíže s problémovými žáky a rodiči v minulosti museli řešit také na ZŠ Vojanova v Děčíně. Zřídili tam proto zhruba před dvěma lety funkci bezpečnostního pracovníka. Už půl roku školního „strážníka“ dělá bývalý policista Jan Havlík. „Eliminoval velké množství konfliktních situací. Nikdy už třeba nedošlo k žádnému fyzickému ataku,“ zhodnotil ředitel školy Karel Rajchl.

Bezpečnostní pracovník je zaměstnancem školy, peníze na něj posílá magistrát. Jeho práci si v Děčíně velmi pochvalují. „Určitě se nám to osvědčilo. Dříve jsme nějaké události řešili třeba desetkrát do měsíce, teď maximálně jednou,“ přiblížil Rajchl.

Důvodů pro zavedení „strážníka“ bylo hned několik. V minulosti prý například docházelo před školou ke konfliktům mezi rodiči. Poměrně často se prý také učitelé museli potýkat se slovním napadáním, i vulgárním, od některých rodičů, jednou došlo i na výhrůžku fyzickým napadením. Nejčastěji tam ale řešili a řeší konflikty mezi žáky. „Když si například nějaká partička na někoho počkala za rohem, sebrali mu svačinu, kapesné, napadli ho. Měli jsme několik takových podnětů. Nejrůznější incidenty mezi žáky, slovní nebo fyzické napadání, to bylo nejčastější. A s tím vším bezpečnostní pracovník velmi pomohl,“ popsal ředitel děčínské školy.

Špatná byla v minulosti situace například také v ZŠ Obrnice. Také proto tam říkají, že bezpečnostní pracovník by v budoucnu na školách mohl působit, nebránili by se tomu. „V minulosti jsme řešili potíže pomocí asistentů prevence kriminality, ti nám velmi pomohli. Nyní už asistenty nemáme, situace je o mnoho klidnější. Možná by to ale do budoucna bylo dobré, kdyby školy mohly využívat bezpečnostního pracovníka. Asi bychom o tom uvažovali,“ sdělila ředitelka obrnické školy Vladimíra Strolená.

Podobný názor mají také na ZŠ v ústeckém Mojžíři. „Problémy také řešíme, ale ne takové jako v Bílině. Zvládáme to sami. V minulosti jsme využívali asistenty prevence kriminality, to nám pomáhalo. Nyní nemáme nikoho a aktuálně ani o takové pozici neuvažujeme. Ale do budoucna, pokud by se našel zdroj financování, je otázka, zda by bezpečnostní pracovník na některých školách nepomohl,“ zmínil ředitel školy Karel Bendlmajer.

Výrazná většina škol v regionu ale zatím o ochrance či školním „strážníkovi“ neuvažuje. Ani v klidnějších lokalitách, kde je potíží o mnoho méně, ani v těch problémových. Aktuální téma to není ani v ústeckých Předlicích. „Když k něčemu dojde, okamžitě to řešíme s rodiči. Pokud je to vážnější, voláme policii. Problémy řešíme, poradíme si zatím sami,“ uvedl ředitel Martin Košnar. „Nevidím k tomu důvod. Pokud je něco vážného, spolupracujeme se strážníky nebo policií,“ přidal se ředitel Gymnázia a ZŠ Krušnohorská v Jirkově. Podobně se vyjádřili také zástupci ZŠ Písečná v Chomutově.

Ani v problémovém Janově v Litvínově to nezvažují. „Zatím proto není důvod. Případné problémy řešíme sami,“ odpověděla ředitelka tamní školy Miroslava Holubová. „Rozhodně ne. Takové problémy tu nemáme, abychom k něčemu takovému museli přistoupit,“ komentovala ředitelka ZŠ Šluknov Renata Sochorová.

Na 3. ZŠ v Mostě funguje dohledová služba před školou. „O ničem jako ochranka nebo hlídač zatím neuvažujeme. Potíže řešíme sami, zatím to zvládáme. Problémy samozřejmě jsou, při těch vážnějších spolupracujeme se sociálním odborem, s policií,“ konstatoval ředitel Josef Forman.