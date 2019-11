Mezi nápady, jak vylepšit veřejný prostor, se dvakrát objevuje hřiště na pétanque. Přejí si ho v areálu Lázní Evženie a také u loděnice mezi lázněmi a zámeckým parkem, kde navrhovatelé vidí prostor pro tři hřiště pro tuto původně francouzskou společenskou hru.

Discgolfové hřiště by mohlo vyrůst za Vyhlídkou a sportovně relaxační zóna s fitness stroji před gymnáziem a střední odbornou školou. „Venkovní posilovna bude sloužit žákům gymnázia před nebo po vyučování, seniorům, ale i široké veřejnosti,“ plánuje Lenka Morová, která s nápadem přišla.

V rejstříku návrhů je také vybudování posezení včetně zastřešení v areálu fotbalového hřiště v Rašovicích. Dětem by mohlo sloužit nové hřiště v Klášterecké Jeseni, kde dosud žádné není, a také upravené pozemky v Útočišti. Stačilo by zpevnit plochu se zeleným trávníkem, přidat fotbalové branky a případně sloupky pro napnutí sítě, aby se tam daly hrát míčové hry.

Místní nezapomněli ani na psy. Chtěli by psí louku u Kláštereckého potoka, kde by si čtyřnozí přátelé mohli hrát a prohánět se bez vodítka. Sloužila by částečně i k výcviku díky prolézačkám a dalšímu vybavení.

Všech osm navrhovatelů nejdříve čeká veřejná prezentace 27. listopadu od 16 hodin v kině Egerie, kde svůj návrh představí ostatním. Kdo se necítí na veřejné promluvy, tomu bude nápomocné město. Návrh za něj přednese tisková mluvčí.

Prosincové hlasování

Hlasovat pro návrhy bude možné od 1. do 15. prosince prostřednictvím webových stránek města. „V předešlých dvou ročnících probíhalo prostřednictvím organizace Demokracie 21, tentokrát to bude přes Mobilní rozhlas,“ uvedla mluvčí radnice Adéla Václavíková. „Pro lidi to nebude zásadní rozdíl, jen se jim navíc objeví nabídka, zda chtějí využívat služeb Mobilního rozhlasu,“ doplnila.

Klášterec nabízí lidem účast v participativním rozpočtu, který je nástrojem přímé demokracie od roku 2018. Podmínky jsou neměnné. Veřejnost rozhoduje o milionu korun, kdy smí každý z návrhů dosáhnout nejvýše 250 tisíc korun.

V prvním ročníku se díky tomu podařilo vybudovat čtyři projekty, plody druhého ročníku budou viditelné do konce roku. Jedná se o obnovu hřiště ve Vítězné ulici, projekt Sportujeme podél Ohře, který doplní síť cyklostezek o kilometrovníky, odpočívadlem a infotabulemi. Hotová už je fasáda skautské klubovny, kterou zbývá jen pomalovat za pomoci malých umělců ze základní umělecké školy, a patří sem i rozšíření hřiště v Útočišti a zvelebení autobusové zastávky v Klášterecké Jeseni.