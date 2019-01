Chomutov – Hluk, rušení nočního klidu, porušování veřejného pořádku a nepořádek kolem klubu Admiral. To vše bylo ústředním tématem posledního setkání vedení města s občany, kterého se účastnil také majitel Admiral Clubu Chomutov Zdeněk Borovička. Uspokojivé řešení se však nenašlo.

ZMĚŇTE TO! Lidé, kteří žijí na Horní Vsi chtějí klid, hladký nájezd na chodníky a ohleduplné řidiče autobusů. | Foto: Foto: Deník/ Martina Zyklová

Začalo se pěkně zostra a všechny stížnosti mířily na Admiral, jeho majitele a vedení města, které by podle mínění občanů mělo zasáhnout. „V noci mi v polici drnčí hrníčky, všude v okolí je stále kravál a z restaurace se celé dny a noci ozývá hluk," začal s první stížností pan Hladík, obyvatel Domu s pečovatelskou službou Merkur, kde se setkání konalo. K hluku, který dělají návštěvníci klubu při odchodu, se vyjádřil i majitel klubu. „Právě děláme přístavbu, která je navede přímo do taxíků," odpověděl Zdeněk Borovička s tím, že vše jde na jeho náklady. Kromě toho prý domluvil nově taxislužbu, která zajistí čtyři vozy, jež budou stát před klubem. Návštěvníci by pak neměli mít potřebu dlouho čekat na příjezd taxi a u toho se hlučně bavit. Kvůli hluku, který by se mohl přenášet Merkurem, si prý majitel nechal udělat hlukovou studii. „Hluk podle ní rozhodně nejde do třetího patra," obhajoval se s tím, že vyšel již několikrát obyvatelům vstříc, například vybudováním protihlukových stropů.

Admirál, Admiál a zase Admirál

Svou trochou do mlýna přispěli i lidé bydlící mimo Merkur. Například paní Moravcová upozornila na to, že zastřešení terasy, když jsou otevřená okna, nic neřeší. Na druhou stranu pochválila majitele klubu za odhlučnění bowlingových drah. Upozornila na opakující se nepořádek kolem popelnic s tím, že odpad podle všeho patří právě Admiralu. Informovala také o tom, že mají problémy s hosty, kteří přijíždějí vlastním vozem a blokují výjezdy z rodinných domů. Také hluk z Admiralu a jeho okolí je podle ní nesnesitelný: „Já vás ráda ubytuji," vyzvala vedení města a dodala, že od pátku do nedělního rána, je v jejich bydlišti k nežití.

Strážníci řešili na čtyři sta případů

Výtky si vyslechli také zástupci městské policie. Lidé, kteří přišli na setkání, od nich chtěli znát řešení toho, jak zbavit okolí Admirálu nočního hluku. „Nemáme oprávnění k tomu, abychom lidem například nakazovali, aby se rozešli domů," vysvětloval šéf strážníků Tomáš Douda s tím, že nasadili hlídky a snažili se vyslyšet stížnosti lidí. „Rušení nočního klidu je pro nás nezměřitelné, to dělá jen hygienická stanice," vysvětlil s tím, že nemohou lidi jen tak pokutovat. Jen od dubna však řešili strážníci na čtyři sta případů v této lokalitě, některé vyřešili domluvou, jiné i pokutou. Výsledné řešení, jak omezit hluk, ze setkání nevzešlo. Jedinou možností by bylo omezit provozní hodiny klubu. To však město zatím nechystá. Ne všichni obyvatelé města by s tímto řešením také souhlasili, což sami přiznali i někteří z desítek účastníků setkání.

Lidé chtějí bezbariérové ulice a milejší řidiče

Na přetřes přišly i další problémy v Horní Vsi. Vozíčkáři si stěžovali na chodníky a okolí Merkuru, které je plné bariér. Jak přítomné ujistil primátor, tento problém už je zahrnut v seznamu plánovaných akcí města a bude se řešit. Občanům vadí také „rozbombardovaná" Šafaříkova ulice. „Kdy nám ji konečně doděláte?" ptala se další účastnice setkání. Kvůli zimě a tedy horším klimatickým podmínkám se však obyvatelé dočkají až v březnu. Silnice se pak bude opravovat ve dvou etapách, aby byla zajištěna obslužnost. Dojde i ke konečnému propojení s nově zrekonstruovanou Jiráskovou ulicí. Další výtky mířily na Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova. „Chodíme o holích nebo s chodítky, když nastupujeme do jedničky, řidič nečeká, než si cvakneme průkazku nebo než si sedneme a hned se rozjíždí," stěžovala si obyvatelka Merkuru. „Mnohokrát už se stalo, že někdo upadl," dodala. Zástupce DPCHJ Václav Záveský přislíbil, že bude apelovat na řidiče, aby byli ohleduplnější v těchto situacích.