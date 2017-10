OBRAZEM: Ze zámeckého rybníka na Červeném Hrádku vylovili ryby

Jirkov – Kapři, amuři, tolstolobici a líni. Z rybníka u zámku Červený Hrádek v sobotu vylovili více než tunu ryb.

„Bylo jich 1100 kilogramů, z toho tři sta velkých, které měly od dvou do čtyř kil a ostatní byli malí násadoví kapři pro další chov,“ přiblížil správce rybníka Pavel Škuta a majitel rybářství.

Největší úlovek měří 80 centimetrů a váží 10 kilogramů, na vánoční tabuli ho ale nikdo nenajde. „Je to pěkná ryba - náš domorodec, kterému může být tak patnáct let. Vracíme ho zpět vždy, když rybník napustíme, do té doby přezimuje na jiném rybníce,“ dodal Škuta.

Rybník zůstane vypuštěný, dokud nebude opraveno sloviště, což je zařízení v nejnižším bodě rybníka, kam ryby sjíždějí. Tvoří ho dřevěné pražce.

Výlov zámeckého rybníka byl spojený se zakončením sezóny na Červeném Hrádku. Provázela ho zábava při muzice a rybí pochoutky, kterými návštěvníky zásobovala zámecká restaurace. Například pečenými podkovami z kapra a rybí polévkou, která byla vyprodaná už v 11 hodin.