OBRAZEM: Zápasníci i fotbalisté vtrhli na led, aby pomohli nemocné dívce

Chomutov - Netradiční hokejové utkání nabídlo parádní show i možnost potkat se se známými tvářemi sportovního světa.

Skvělé výkony, nekonečný zápal a hlavně chuť udělat svět zase o něco hezčí. Chomutovská SD Aréna zažila netradiční benefiční hokejové utkání. Na led se postavil tým složený z různých sportovců a hokejový výběr bývalého hráče NHL Petra Klímy.

Cílem utkání bylo podpořit osmiletou Magdalenu Kerlíkovou, která je vážně nemocná.

Přestože se zápas nesl v uvolněné atmosféře, sportovci dávali do svých výkonů všechno a brankáři měli spoustu práce, celkem se nastřílelo 30 gólů. „Byl to nádherný a velmi emotivní večer, moc všem děkuji. Je to úplný příliv energie,“ poděkovala všem zúčastněným maminka Magdalenky Hana Kerlíková. Organizátoři odhadují, že se podařilo vybrat dostatek peněz na nový vozík pro Magdalenku.