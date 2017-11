OBRAZEM: V jirkovské věži se probudila strašidla

Jirkov - Víte, že v jirkovské věži bydlí strašidla a děsivé přízraky, při jejichž spatření běhá mráz po zádech?

V sobotu vylezli ze svých skrýší duchové, čerti, bílé paní, smrtka s kosou, umrlci, kat i pavoučí muž s huňatou čepicí. Číhali v několika patrech městské věže, kde kvíleli, chytali návštěvníky za nohy a tančili s nimi v kouřové cloně. Kdo se dal do tance s umrlkyní, zažil mírný úlek, když mu zůstala její utržená ruka. "Ale žádná strašidla tu nejsou. Už tu jsem dvě stě let a žádné jsem neviděla," posílala hned na to vykulené děti do nejvyššího patra zombie - dáma. Malé návštěvníky tam čekala hromádka bonbónů a dospěláky nevšední výhled na město.