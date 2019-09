Hokejku drželi možná v ruce úplně poprvé, ale jednou se jim na hrudi může blyštit olympijská medaile.

Týden hokeje v Chomutově | Foto: Roman Dušek

Chomutov se tento týden připojil k celorepublikové akci Týden hokeje. Piráti Chomutov pro malé hokejové nadšence uspořádali náborovou akci, kde si holky a kluci od čtyř do osmi let vyzkoušeli, jaké je to stát na bruslích a ve výstroji. Tréninky jsou pro rodiče zdarma.