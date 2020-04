V parku se sešlo třináct mladých lidí od 12 do 16 let. Téměř všichni byli z Chomutova.

Strážníci rozháněli partu mladých v jirkovském parku ve Smetanových sadech. | Foto: Deník / Miroslava Šebestová

Skupinu náctiletých, kteří se sešli v jirkovském parku ve Smetanových sadech, rozháněli strážníci. „Napočítali jsme tam třináct mladých od 12 do 16 let, kteří byli hlavně z Chomutova. Z Jirkova jen dva,“ uvedl ředitel městské policie Martin Řehůřek. „Nebyli schopni vysvětlit, co tu dělají a jak se sem dostali. Kupodivu měli ale všichni roušky,“ dodal. Strážníci dětem důrazně domluvili a skupinu rozpustili. Podobné situace nastávají, co se oteplilo, i v jiných městech.