Také v sobotu se tam ve velkém počtu stahovali lidé, aby si pobyt na čerstvém vzduchu vylepšili tekutým zlatem z hroznů.Víno začali Němečkovi tímto způsobem nabízet kvůli covidu.

Když obvyklí odběratelé zmrazili odběr, bylo zřízení výdejního okénka jednou z mála možností, jak náročnou dobu přečkat. „Museli jsme se přeorientovat na jiný způsob prodeje, předtím to bylo zaběhlé, jednodušší. Najednou jsme museli přemýšlet jak to udělat, aby to šlo dál,“ nastínil Karel Němeček, který je zakladatelem vinařství. „Nakonec se nám to ale zalíbilo stejně jako lidem, takže stánek bude i dále,“ doplnil.