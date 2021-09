OBRAZEM: Podívejte se, jak Otvice vzkvétají a rozrůstají se

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Se svou vysoce nadstandardní vybaveností Otvice působí spíše jako městská část než vesnice. Do jeho nákupní zóny denně jezdí tisíce lidí z měst. Otvičtí to mají do Chomutova jen tři kilometry a do Jirkova dva.

Otvice. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Vesnice patří k jedné z nejstarších na Chomutovsku, první zmínky o ní se vztahují k roku 1004. Původně k ní patřily i pozemky pod dnešním sídlištěm Písečná, dále osada Schichtův důl, část zooparku a nádrž Banda. V sedmdesátých letech tyto části ale připadly Chomutovu. Penis si nechte! Jirkovská radnice rázně odmítla kontroverzní sochu ze sympozia Přečíst článek ›