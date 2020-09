Rostou jako po dešti a jejich sbírání baví i ty, kterým jejich chuť a konzistence zas až tolik nevoní. V Kalku v Krušných horách si dali v sobotu 26. září dostaveníčko příznivci houbaření.

| Foto: Deník / Miroslav Rada

A měli se na co těšit. Vyslechli přednášku o využití hub v léčitelství, v západní tradici i té čínské. A samozřejmě nemohla chybět ochutnávka. Kdo by čekal jen řízek nebo omáčku, byl by překvapený. Z hub se dají dělat i výborné saláty nebo tlačenka či guláš. Součástí houbobraní byla i mykologická poradna.