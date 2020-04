OBRAZEM: Na kurtu i v pedálech. Klášterečané si protáhli těla

Cvičit se dá i doma, co je to ale ve srovnání s možností vyrazit na kolo nebo se poměřit se soupeřem na tenisovém kurtu. Řada Klášterečanů tak v sobotu vyrazila na tenisové kurty, workoutové hřiště v královéhradeckém cykloparku a parkourové hřiště na novém sídlišti. V zámeckém parku zase bylo možné potkat cyklisty a běžce. Zeleného plácku na břehu Ohře tam využilo pár hráčů, aby si zakopali do míče.