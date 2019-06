OBRAZEM: Jasný lék na horko: řádění ve vodách Kamencového jezera

Chomutov - Sobotní tropy táhly tisíce lidí k vodě. Žilo to na všech koupalištích včetně Kamencového jezera v Chomutově, kde plavci při skocích do vody prověřovali nové molo. Horké počasí přerušil nedělní déšť, podle předpovědí ale v dalších dnech opět nastoupí třicítky a vydrží až do konce měsíce.

Autor: Miroslava Šebestová