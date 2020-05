Chomutovské kavárny nabízejí většinou do 11 hodin snídaňové menu. Na první jídlo dne vyrazila na začátku nového týdně po deváté hodině i Andrea Soušková. „Sedat si ale nebudu. Vezmi si bagetu a kávu sebou. Jednak je chladno, navíc sezení na zahrádce moc nepraktikuji. Raději jím v klidu,“ poznamenává Soušková. Vedlejší kebab obsluhuje dvě zákaznice, které ale jídlo berou také sebou a odcházejí.

Ty, které počasí neodradilo, si ale přišli na své. Chomutovské café (dříve kavárna Atrium) dnes hostům nabízela několik druhů kávy, horkou čokolády a limonády. „V podstatě nabízíme kompletní sortiment, až na některá jídla. Máme totiž v rekonstrukci kuchyni, to ale nijak s pandemií nesouvisí,“ říká kavárnice z Chomutovského café. První hosty přivítala kavárna krátce po otevření, v devět hodin. „Těšili se, bylo to vidět. A my taky,“ usmívá se kavárnice. Posezení nad kávou si nenechala ujít čtveřice kamarádek. Setkání jen kazilo počasí. „Na Moravě přitom mají hezky. Škoda, že tady je zima,“ zlobí se paní v modrém kabátě. „Všeho do času, to tam přijde od nás. Má být ošklivo celý týden,“ chlácholí ji přítelkyně.

Jiná situace nepanovala v pondělí 11. května ani v Jirkově v brzké odpoledne. Místní se těšili především na oběd v místní pizzerii. Ta se vybavila dezinfekcí i páskami, které oddělovaly vzdálenost od jednotlivých lavic. Zákazníci se ale zahrádce vyhýbali. „Já si pizzu objednám nakonec na domů, zajdu si mezitím nakoupit. Ještě by mi uletěla i s krabicí,“ usmívá se Libor Skalický s narážkou na větrné a deštivé počasí.

Některé podniky, které se seznámily s předpovědí předem, zahrádky ani neotevřely. Jako klášterecké Café Korek. „Drazí zákazníci, vzhledem k předpovědi počasí naši terasu ještě neotevřeme. Budeme Vás včas informovat, už se na Vás moc těšíme,“ informovala kavárna své zákazníky předem na sociálních sítích. Kadaňská restaurace Lidový dům se proti chladnu rozhodla zabojovat dekami, které hosty na zahrádkách mohou zahřát.

S nedočkavostí lidé vyhlíželi úderem 11. května především kadeřnictví, kosmetické salóny nebo barbershopy. Fronta se ale před nimi netvořila. „Zákaznice si objednávám podle pořadníku, tak jak měli přijít na řadu, než zavřeli. Bez objednání nikoho vzít nemůžu, ani na ofinu a jinou rychlovku,“ říká klášterecká kadeřnice Zita Kubová. Očekává, že velké množství zákaznic si na službu bude muset počkat i další týdny. „Uvidíme, jak budeme rychlí. Se štítem jsem nikdy nepracovala. Ale určitě to nepůjde tak rychle, jako normálně. Navíc musíme dezinfikovat, to také zabere čas,“ dodává Kubová.