Městská policie v Chomutově získala defibrilátor. Předání proběhlo jak na radnici v kanceláři primátora, tak i přímo se strážníky, kteří jsou u takových případů mnohdy jako první.

Městská policie v Chomutově získala defibrilátor | Foto: Roman Dušek

Jak připomněl ředitel městské policie Tomáš Douda, je to další dobrý krok ke zlepšení její činnosti, kterou většina lidí vnímá jen jako represivní. Přáním ředitele je vybavit defibrilátorem i další auto, snad se to povede do konce roku.