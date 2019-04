Znali ho Chomutované, pro které byl příjemnou tečkou za výlety, chataři v Mezihoří a jeho okolí i lyžaři. Penzion Mezihoří byl vyhlášený díky svému umístění v lesích a horské přírodě i chutné kuchyni. Před více než dvěma lety ale vyhořel. Až donedávna byla budova zakonzervovaná, v těchto dnech už ale na její obnově pracují stavbaři.

Původní penzion s restaurací mají nahradit apartmánové pokoje. „Už to nebude hotel s restaurací. Vybudujeme tam jedenáct apartmánů s příslušenstvím a zachovat bychom chtěli pivnici,“ nastínil majitel František Holešinský. „Využití budou mít hlavně pro cyklisty, turisty a rodiny, které si sem zajedou například na prodloužený víkend. Trendy se totiž změnily. Původní majitel nechal penzion postavit pro lyžaře, jenže ti si po šesti špatných zimách zvykli jezdit do Alp,“ dodal.

Možnost, že by se do prostor vrátila restaurace, je podle jeho slov vyloučená. „Za současných podmínek to nejde. Potřebovali bychom tam mít sedm stálých zaměstnanců, do toho máte EET a na všechno se zdvojnásobily kontroly. Přitom návštěvnost nebyla vysoká,“ shrnul důvody.

Do léta hotové

Budova by měla být podle předpokladů obnovená do konce letních prázdnin. „Otázkou je, jak se to podaří, protože je ve stavebnictví svízelná situace. Právě jsme se od tesaře dozvěděli, že krov bude až za dva týdny,“ nastínil Holešinský.

Uvnitř by měla mít ráz starobylých krušnohorských chalup, jako to bývalo před požárem. Plameny totiž nestačily strávit staré zemědělské nástroje, džbány, ošatky a další předměty, které majitel získal od horalů. Zdobily stěny i okna.

Místní opravy těší

Ze stavebních prací mají radost místní i výletníci z města. Poslední dva roky se dívali na zakonzervovanou budovu a netušili, co s ní bude dál.

„Bylo smutné jezdit kolem kdysi výstavního domu, který museli po požáru zatlouct deskami. Přitom jsme tam dříve rádi se ženou jezdili na večeři nebo jsme tam po túře odměnili děti lívanci se šlehačkou a s borůvkami,“ zmínil Petr Slezák z Chomutova. „Je fajn, že se s tím konečně něco děje, restaurace nám ale bude chybět,“ zalitoval.

Obnova dříve oblíbeného podniku těší i starostku obce Blatno, pod kterou horská osada Mezihoří patří. „Jsme strašně rádi, bylo to místo, které využívala spousta lidí. V zimě tam měli lyžaři možnost ubytování a přes den si tam mohli dát něco teplého pro zahřátí,“ uvedla Iveta Rabasová Houfová. Podle ní tu podnik chyběl, protože zdejší hory lákají stále víc lidí. Ti ale po příjezdu potřebují zázemí. „Myslím si, že jsou Krušného hory víc a víc objevované, jsou protipólem přeplněných Krkonoš,“ dodala starostka.

Penzion Mezihoří vyhořel v srpnu 2016. Ačkoli živel zachvátil střechu brzy nad ránem, z budovy se v pořádku a bez zranění dostalo 43 lidí. Šlo o personál a hosty z Česka i Německa. Podnik byl postavený před zhruba deseti lety díky evropským dotacím. Nechyběla v něm školicí místnost, lyžárna, úschovna kol, sauna a whirlpool.