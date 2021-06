„Položil jsem si otázku, jestli už lidstvo dozrálo k tomu si přiznat, že není v kosmu samo. Jestli zraje k tomu, že se potká s mimozemskou civilizací – s nějakou vesmírnou společností, která nás přesahuje, a my se budeme zodpovídat za stav civilizace a Země,“ dodal.

Dřevěné sousoší, které vztyčil v pátek dopoledne před lázněmi, bude obkroužené cyklem fotografií Daniela Černého a jedenácti dalších fotografů. „To bude takový audit civilizace. Mimozemská rodina s dítětem přistála a zjišťuje od negativ po pozitiva, kde vlastně je,“ doplnil Šporgy.

Umístění výtvarné instalace není samoúčelné, umělci chtějí opět poukázat i na lokální problém. Tedy fakt, že je budova bývalých lázní unikátní a stojí za záchranu.

Ve stejný den odhalili výtvarné instalace také další tvůrci: Uličku Příční si pro minimalistickou instalaci Individualita vybrala Jana Nuslauerová. A do tvorby v podchodu pod autobusovým nádražím se mohl zapojit každý, kdo vzal s sebou jehlice, vlnu a zapojil se do otevřené dílny pletení. Ta bude pokračovat i v sobotu 19. června od deseti hodin. Výsledek se stane součástí další instalace nazvané Můj dům akademického sochaře Jiřího Němce a Terezy Zemanové.

Letošní ročník festivalu Obnaženi se od předchozích liší počtem dnů, kterými zasáhne do života ve městě. Dosud to bývalo pár dní, tentokrát tam výtvarno zůstane až do září.

Kromě toho festival představí také několik tanečních představení, taneční filmy, slam poetry, autorské čtení s hudbou, a to v hlavním festivalovém týdny od 6. do 14. srpna.