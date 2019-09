Někteří školáci a děti v mateřských školách zůstávají na severu Čech o hladu. Přestože školská zařízení měla možnost přihlásit se do ministerského programu Obědy do škol zdarma, přes který jim Ústecký kraj posílá od září peníze na obědy v jídelnách, ne všechna toho využila.

„Byli jsme za to různě mácháni, jestli v programu jsme, nebo nejsme. Jsem rád, že se to nakonec rozjelo, ale překvapilo mě, že se některé školy ani školky nepřihlásily. Například z Bíliny, kde jsou tři základní a šest mateřských škol, se žádná nepřihlásila,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček, který byl v Bílině dlouholetým starostou. „Vnučka začala chodit do první třídy, a když jsem viděl složení rodičů, určitě tam jsou i rodiče, jejichž děti by si to zasloužily,“ dodal.

Každý desátý školák se nenají

V Ústeckém kraji je 359 mateřských a 275 základních škol. Odhaduje se, že zhruba 10 % žáků ve školách neobědvá, protože rodičům chybí peníze. Do ministerského projektu se od 1. září přihlásilo 32 škol a školských zařízení. Dětí ve věku 315 let, jejichž rodiče pobírají dávky v hmotné nouzi, je v programu zhruba 950. Peníze na obědy posílá ministerstvo prostřednictvím krajských úřadů přímo do škol a stravovacích zařízení, která jsou do projektu zapojena.

Hejtman přiznává, že školy mohla odradit složitá a zdlouhavá administrativa projektu. Školy totiž musí uzavřít s krajem smlouvu o partnerství. Chudí rodiče si následně obstarají od úřadu práce potvrzení o pobírání dávek v hmotné nouzi, děti doklad odevzdají ve škole a pak dostanou stravu zdarma. „Na druhou stranu, pokud téměř tisícovka dětí z chudých poměrů bude mít díky tomu alespoň jednou za den něco teplého k jídlu, tak se to vyplatí,“ podotkl hejtman.

Některé oslovené školy prý o projektu nevěděly. „Možná to někde v médiích proběhlo, ale to neznamená, že o tom musíme vědět. Chtělo by to přímý kontakt s těmi školami, rozeslat hromadné informace a myslím si, že potom by se jich zapojilo mnohem více,“ řekl zástupce ředitele Hubert Kindermann ze ZŠ U Nemocnice v Rumburku.

Další školy mimo záznam sdělily, že se do programu nepřihlásily z důvodů, které nechtějí ventilovat do tisku. Proč program bojkotovaly hejtmanem zmiňované základní školy v Bílině, není zřejmé.

V Ústeckém kraji doposud rozdělovala peníze pouze nezisková organizace Women for women manželů Tykačových, a to žákům základních škol, nikoli mateřským školám. Nadace v Ústeckém kraji do začátku letošního školního roku podpořila 82 škol a celkem 1 123 dětí částkou 4,2 milionu korun. V průměru stojí oběd 25 korun na den. Kraj nadaci přispívá sumou 900 tisíc korun ročně. Spolupracuje s ní i ZŠ Lidická v Bílině. „Vzhledem k vynikající spolupráci s nadací Women for women od roku 2014 jsem se do výzvy nezapojila. V letošním školním roce máme podpořeno 21 dětí a určitě ještě v průběhu roku někdo další přibyde,“ uvedla ředitelka ZŠ Lidická Marie Sechovcová.

Ředitelka MŠ Čapkova a MŠ Za Chlumem Lenka Zlatohlávková potvrdila, že se skutečně nepřihlásila. „Nechci si nic vymýšlet, nepřihlásili jsme se. Jedním z bodů je složitá administrativa, ale nejdůležitější bod to není,“ sdělila stručně Zlatohlávková. Konkrétní argumenty jako jediná uvedla ředitelka MŠ Maxe Švabinského Ladislava Pěchová. „V podmínkách programu bylo, že máme vypsat děti, o kterých si myslíme, že by tam patřily. Když vám upřímně řeknu, že někteří rodiče kouří, tak mně nepřijde, že by na tom byli tak špatně, že by dítěti nemohli zaplatit oběd,“ reagovala Pěchová. Stravování ve školce je povinné. Jedna krabička cigaret zaplatí dítěti v průměru až tři dny ve školce včetně jídla.

„Je to na velkou debatu, není ale správné trestat děti za to, že si jejich rodiče radši koupí cigára a chlast místo toho, aby jim zaplatili obědy. Řešením je, aby se z dávek v hmotné nouzi, které některé rodiny čerpají, dal školní oběd přímo zaplatit jako účelová dávka. Akorát se musí ohlídat, že dítě skutečně do jídelny dojde a oběd sní a ne že to třeba někde, v případě základních škol, s někým vykšeftuje,“ zmínil krajský radní pro oblast školství Miroslav Andrt.

Děti, které ve škole neobědvají, nemají podle zakladatelky projektu Women for women Ivany Tykač pravidelnou školní docházku, znatelný je u nich také horší prospěch. „Děti se díky obědům lépe začleňují do kolektivu, zlepšuje se jim chování i nálada, jsou aktivnější a také se zlepšuje jejich docházka a v mnoha případech i školní prospěch. Kromě toho si váží pomoci cizích lidí a mnohdy ji chtějí oplatit svému okolí. Tato zpětná vazba ukazuje, že nucená absence školního oběda může mít až fatální následky na osobnost a život dítěte,“ dodala Tykač.