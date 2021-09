Hlavním cílem této investice je zlepšit napojení Chomutova a okolních obcí na páteřní komunikaci I/ 13. Současně ale odlehčí Otvicím, které jsou přetížené dopravou. Ty se ji zatím pokoušejí zklidnit alespoň s pomocí radaru. „Zatím jsme ve zkušební fázi, ale myslím, že trochu pomáhá,“ domnívá se starostka Otvic Aneta Hutyrová. „Přes den, kdy se obcí táhne kolona aut, to nepoznáte, je to ale znát večer, když se doprava zklidní. Dříve řidiči viděli rovinku a šlapali na plyn, teď přibržďují, dávají si pozor,“ míní.

Obchvat je jednou z největších investic Ústeckého kraje za 21 let jeho existence. Původně byly vyčísleny na 597,5 milionu korun. „Aktuální cena včetně všech uzavřených dodatků činí 736 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty,“ informovala nově o nákladech Fraňková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.