Mléčný bar na náměstí

Řada tradičních podniků zmizela, lidé na ně ale vzpomínají. „Pamatuji si na Labuť, tam bylo vše, člověk se tam oblékl od hlavy k patě. V Ruské ulici to vůbec žilo, byl tam jeden obchod za druhým: rybárna, zelenina, pekárna, tabák, papírnictví,“ vrátila se v čase Helena Tóthová. „Co bylo úžasné, na náměstí býval tak před čtyřiceti lety mléčný bar. Otevřeno měl i v neděli a rodiny tam chodily na snídani. Nabízeli tam kakao, čaj, dorty a obložené chleby,“ připomněla šedesátnice.

Také Michaela Jetenská zavzpomínala na mléčný bar, který býval na rohu za dnešní bageterií. „Chodili jsme tam na poháry a lahůdky. A vedle kina Praha byla cukrárna Petra,“ připomněla mladá maminka zdroje sladkého potěšení.

Věznice Všehrdy má více míst pro mladistvé odsouzené. Díky investici 59 milionů

Jiný „mlíčňák“ navštěvoval čtyřicátník Jindra z Jirkova. „Pamatuji si, že byl v Armabetonu ještě po revoluci. Chodili jsme tam vždycky s mámou, když se jelo do města,“ zmínil. Zavzpomínal také na zastávky ve vinárně a občerstvení U Soudku na dnešním Husově náměstí. „Chodili jsme tam občas s dědou. Dával si párky a seděli jsme na sudech. Dnes je tam bar,“ připomněl s úsměvem.

V současné době jsou na náměstí oblíbené jiné podniky. Patří k nim bageterie, která se tam drží zhruba dvě dekády. Zůstávají také klenotnictví, květinářství s vinařstvím a nově přibyl moderní barber shop pro kompletní péči o vlasy a vousy. Odešel naopak Baťa a také z výloh v Ruské ulici visí cedule „k pronájmu“.

Mrtvé město

„Je to teď mrtvé město,“ poznamenala Helena Tóthová. „Ani lidé se na náměstí nescházejí. Kdysi tu o víkendech posedávali na lavičkách, povídali si a bylo veselo,“ popsala.

Také Michaela Jetenská vnímá centrum jako ospalé. „Krásné to tady bývá jen o Vánocích, když jsou trhy a vánoční výzdoba. Jinak není moc důvod do centra jezdit,“ zamyslela se.

Shovívavější byl Jindra, který městem procházel s rodinou. „Já bych řekl, že je to tu lepší než před deseti lety. Jeden čas to tady bylo opravdu mrtvé,“ rozhlédl se po náměstí. „Oni lidé celkově do center měst moc nechodí, supermarkety to všechno odtáhly. Podívejte se na parkoviště před Globusem, jak je stále plné,“ uzavřel se smíchem.